Esas Oğlan Dizisinden Hadise'ye Kötü Haber

Hadise’nin oyunculuk kariyerine adım attığı ve kadrosunda Seda Bakan, Şükrü Özyıldız, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı Esas Oğlan dizisinin IMDb puanı açıklandı. Ancak dizi, beklenen başarıyı elde edemedi.

Bazı sahneleri müstehcen bulunarak sansüre uğrayan yapım, izleyiciler tarafından da çokca eleştirilmişti. Özellikle Hadise’nin müstehcen sahneleri ve "kuru fasulyeden browni" sahnesi sosyal medyada çok konuşulan sahnelerden oldu.

IMDb’de 2.0 puan alarak dijital platform tarihinin en düşük ikinci puanına sahip dizisi olan Esas Oğlan, yalnızca ikinci kez çekilen Sihirli Annem dizisinin üzerinde yer alabildi. Bu düşük puanın Hadise’nin oyunculuk kariyerine nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

'PRENS'TE OYNARIM' DEMİŞTİ

Öte yandan, Hadise'nin yılbaşı gecesi Giray Altınok’a söylediği “Eğer beni seçersen Prens dizisinde küçük bir sahnede oynarım” sözleri, IMDb puanının açıklanmasının ardından sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Kaynak: Haber Merkezi