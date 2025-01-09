Ferdi Tayfur Tuğçe’ye Neyi Yasakladı? Baba- Kız Kaosunda Son Perde, Yeğeni İlk Kez Konuştu
Arabeskin güçlü seslerinden Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı, cenaze töreninden sonra ilk kez konuştu. Tuğçe Tayfur ile aralarındaki kaosa ilişkin “Dayım Tuğçe'ye soyadını kullanmasın diye dava açtı diye ben suçlanıyorum. Kimse kendi PR'ı için benim adımı kullanmasın. Dayım şarkılarını söylemesini de yasakladı” dedi.
Kaynak: Sabah
Ölümünün ardından hayranlarının yasa boğulduğu, cenazesi tartışmalarla gündem olan arabeskin güçlü isimlerinden Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı, Tuğçe Tayfur ile aralarındaki kaosa ilişkin konuştu.
“KİMSE KENDİ PR'I İÇİN BENİM ADIMI KULLANMASIN”
Günaydın’a konuşan Şirin Gözalıcı “Dayım, Tuğçe'nin sansasyonel özel hayatından dolayı Tayfur soyadını ticari olarak kullanmasını istemiyordu. Şarkılarını söylemesini de yasakladı. Kimse kendi PR'ı için benim adımı kullanmasın. Ben dayımın yasını tutmakla meşgulüm” dedi.
“MİRASÇISI DEĞİLİM”
Mirasçı olmadığını, dayısı Ferdi Tayfur’un kendi isteğiyle dava açtığını belirten Gözalıcı, “Dayım Tuğçe'ye soyadını kullanmasın diye dava açtı diye ben suçlanıyorum. Sanki ben dava açtırmışım gibi bir algı yaratılıyor. Asla böyle bir şey yok” dedi.
Gözalıcı, bu konuya ilişkin bir daha konuşmayacağını belirterek Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında kendisinin girmiş gibi gösterildiğini ifade ederek olayla ilgisi olmadığını savundu.
CENAZEDE NE OLMUŞTU?
Ferdi Tayfur’un cenazesinde Tayfur’un akrabaları cenazeye gelen Tuğçe Tayfur’a “Ona dokunamaz, kirletemez” diyerek tepki göstermiş, cenazeden gitmesini istemişti. Gözyaşları içinde kalan Tuğçe Tayfur ise kendisine gösterilen tepkiye küfür ederek karşılık vermişti.
Söz konusu tartışmada Tuğçe Tayfur’u cenazeden kovan kişinin Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı olduğu iddia edilmişti. Tayfur’un eşi Muhammet Aydın’da eşini savunmuş, tehditler aldıklarını açıklamıştı.