Ferdi Tayfur Tuğçe’ye Neyi Yasakladı? Baba- Kız Kaosunda Son Perde, Yeğeni İlk Kez Konuştu

Gözalıcı, bu konuya ilişkin bir daha konuşmayacağını belirterek Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında kendisinin girmiş gibi gösterildiğini ifade ederek olayla ilgisi olmadığını savundu.

CENAZEDE NE OLMUŞTU?

Ferdi Tayfur’un cenazesinde Tayfur’un akrabaları cenazeye gelen Tuğçe Tayfur’a “Ona dokunamaz, kirletemez” diyerek tepki göstermiş, cenazeden gitmesini istemişti. Gözyaşları içinde kalan Tuğçe Tayfur ise kendisine gösterilen tepkiye küfür ederek karşılık vermişti.