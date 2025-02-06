Ferdi Tayfur'un Eski Eşi Necla Nazır Hastanelik Oldu: Kızı Tuğçe Vasiyetine Ateş Püskürmüştü

Arabeskin prensi Ferdi Tayfur'un eski eşi sinema oyuncusu Necla Nazır hastanelik oldu. Necla Nazır'ın böbrek yetmezliğinden tedaviye alındığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Ferdi Tayfur'un Eski Eşi Necla Nazır Hastanelik Oldu: Kızı Tuğçe Vasiyetine Ateş Püskürmüştü

Bir dönem Türk sinemasının aranılan yüzlerinden ve Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır hastaneye kaldırıldı.

68 yaşındaki oyuncu Necla Nazır’ın böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Nazır, tedavi altına alındı.

Ferdi Tayfur'un Eski Eşi Necla Nazır Hastanelik Oldu: Kızı Tuğçe Vasiyetine Ateş Püskürmüştü - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un cenaze namazında yaşanan tartışma sonrası Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur ve damadı uzun süre gündemdeydi.

Ferdi Tayfur’un cenazesi ve sonrasında yaşanan olaylarla gündeme gelen Necla Nazır “Ferdi Bey'i artık bizimle ilgili konularda rahatsız etmek istemiyorum, o huzur içinde uyusun” şeklinde konuşmuştu.

Ferdi Tayfur'un Eski Eşi Necla Nazır Hastanelik Oldu: Kızı Tuğçe Vasiyetine Ateş Püskürmüştü - Resim : 2

Öte yandan Ferdi Tayfur'un merak edilen vasiyeti açıklandı. Açıklanan vasiyette Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un adı yoktu.

Vasiyeti kabul etmediğini söyleyen Tuğçe Tayfur ise sosyal medyadan ateş püskürdü. "Bu işin peşini de bırakmayacağım" diyen Tuğçe Tayfur "Yazıklar olsun hepinize" sözleriyle küplere bindi.

Şarkıcı Umut Akyürek'ten Yıllar Sonra 'Ferdi Tayfur' İtirafı: Herkes BilsinŞarkıcı Umut Akyürek'ten Yıllar Sonra 'Ferdi Tayfur' İtirafı: Herkes BilsinMagazin

Sır Gibi Saklıyordu: Ferdi Tayfur'un oğlu Taha Tayfur’dan Günler Sonra Duygusal PaylaşımSır Gibi Saklıyordu: Ferdi Tayfur'un oğlu Taha Tayfur’dan Günler Sonra Duygusal PaylaşımGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ferdi Tayfur Miras Kavga
Son Güncelleme:
Turabi Hakkında Flaş Gelişme, Yakalama Kararı Çıkarıldı Turabi Hakkında Flaş Karar
Sosyal Medyanın En Popüler Kadın Oyuncusu Belli Oldu, Zirvedeki İsim Herkesi Ters Köşe Etti, 'Bu Doğru mu?' En Popüler Oyuncu Herkesi Ters Köşe Etti
Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
ÇOK OKUNANLAR
Acı ve Bekleyiş Bir Aradaydı... 6 Şubat Depreminin En Acı Kareleri! İşte Türkiye'nin Hafızasına Kazınan Kareler
Büyük Depremlerin Yıl Dönümünde Prof. Dr. Görür'den Kritik Uyarılar: O İlleri İşaret Etti... 'Bütün Veriler Gösteriyor, 7'den Büyük Deprem Kesin Olacak' O İlleri İşaret Etti! '7'den Büyük Deprem Kesin Olacak'
Emeklilikte 3 Dönem Şartı! Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı
Darphane'den UTTS Açıklaması: Çip ve Fiyatlandırmaya Son Noktayı Koydu Darphane'den UTTS Açıklaması: Çip ve Fiyatlandırmaya Son Noktayı Koydu
Bill Gates 2025’in Para Haritasını Çizdi: Bu Yatırıma Yönelen Büyük Kâr Edecek! Bill Gates 2025’in Para Haritasını Çizdi: Bu Yatırıma Yönelen Büyük Kâr Edecek!