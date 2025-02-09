Turabi'den Yakalama Kararı Sonrası Yeni Hamle! Kimse Bunu Beklemiyordu
'Wine Me Dine Me' adlı şarkısına müstehcen sözleri nedeniyle erişim engeli getirilen, Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin hakkında yakalama kararı çıkardığı Turabi, yeni bir şarkı daha çıkardı. 'Dur Abi, Sus Abi’ isimli şarkının sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o şarkı…
2014 Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran kısa süre önce 'Wine Me Dine Me' adlı şarkısıyla gündem olmuş, müstehcen sözler içeren şarkıya Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirilmişti.
Ardından bir hamle de Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği’nden gelmiş, Turabi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI
Başsavcılığın talebi üzerine çıkarılan yakalama kararında, şarkı içeriğinin "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" nitelikte olduğu değerlendirilmişti. Öte yandan Turabi hakkında 'müstehcenlik' suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.
YENİ ŞARKI ÇIKARDI
Erişim engeli getirilen, 4 günde 2 milyona yakın izlenme alan şarkısının sözlerini değiştiren Turabi’den dikkat çeken bir adım daha geldi. Turabi yeni bir şarkı daha çıkardı.
Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşım yapan Turabi’nin yeni şarkısı 'Dur Abi, Sus Abi' kısa sürede gündem oldu.
Turabi, paylaşımına "Hiçbir şey söylemeden, durmasını ve susmasını istediğin bir abiyi etiketle” notunu düştü.
'POPSTAR OLACAĞIM' DEMİŞTİ
Survivor 2025’e katılacağı iddialarına ilişkin açıklama yapan Turabi, kariyerine şarkıcı olarak devam edeceğini şu sözlerle duyurmuştu: Survivor'a gelemiyorum arkadaşlar. Sormaktan vazgeçin. Ben şarkıcı olacağım, popstar olacağım.
Kaynak: Haber Merkezi