Şarkısına Erişim Engeli Gelmişti: Turabi Çareyi Sözleri Değiştirmekte Buldu

Survivor programıyla tanınan ve ABD’deki yangında tüm mal varlığını kaybettiğini açıklayan Turabi Çamkıran, 'Wine Me Dine Me' adlı şarkısıyla gündem olmuştu.

Son günlerde en çok konuşulan konular arasında yer alan şarkı ve klibi, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkının içeriğinde yer alan bazı ifadelerin "genel ahlaka aykırı ve kadınlara yönelik aşağılayıcı" olduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu. Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, şarkıya erişim engeli getirilmesine karar verdi.

ŞARKI SÖZLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Erişim engelinin ardından Turabi, şarkısının sözlerini değiştirerek tekrar yayınlama kararı aldı. Wine Me Dine Me yerine, bu kez Kiss Me, Hug Me (Beni Öp, Sarıl Bana) adıyla dinleyicilerin karşısına çıktı.

İşte Turabi’nin yeni versiyon şarkısının sözleri...

Bir kızın kalbiyle oynama

Sadece bir kalbi var

Onun gözleriyle oyna

İki tane gözü var

Kedi yavrusu olma

Sahiplen

Eğer sahiplenmezsen

Bir tane alamazsın

Her kedinin yuvaya ihtiyacı var

Bir yuva ver

Kedi yavrusu olma

Sahiplen

Pazartesi, Salı, Çarşamba

Perşembe, Cuma, 6 Gün

Her gün ulusal aşk günü

Geliyor musun?

Pazartesi, Salı, Çarşamba

Perşembe, Cuma, 6 Gün

Öp Beni Sarıl Bana

Lütfen sev beni

