Şarkısına Erişim Engeli Gelmişti: Turabi Çareyi Sözleri Değiştirmekte Buldu
Survivor programıyla tanınan Turabi Çamkıran, cinsel içerikli sözler barındıran şarkısına Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirilmesinin ardından yeni bir hamlede bulundu. Turabi, 4 günde 2 milyona yakın izlenme alan şarkısının sözlerini değiştirirken, adını ise, "Kiss Me, Hug Me” olarak güncelledi.
Survivor programıyla tanınan ve ABD’deki yangında tüm mal varlığını kaybettiğini açıklayan Turabi Çamkıran, 'Wine Me Dine Me' adlı şarkısıyla gündem olmuştu.
Son günlerde en çok konuşulan konular arasında yer alan şarkı ve klibi, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkının içeriğinde yer alan bazı ifadelerin "genel ahlaka aykırı ve kadınlara yönelik aşağılayıcı" olduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu. Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, şarkıya erişim engeli getirilmesine karar verdi.
ŞARKI SÖZLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Erişim engelinin ardından Turabi, şarkısının sözlerini değiştirerek tekrar yayınlama kararı aldı. Wine Me Dine Me yerine, bu kez Kiss Me, Hug Me (Beni Öp, Sarıl Bana) adıyla dinleyicilerin karşısına çıktı.
İşte Turabi’nin yeni versiyon şarkısının sözleri...
Bir kızın kalbiyle oynama
Sadece bir kalbi var
Onun gözleriyle oyna
İki tane gözü var
Kedi yavrusu olma
Sahiplen
Eğer sahiplenmezsen
Bir tane alamazsın
Her kedinin yuvaya ihtiyacı var
Bir yuva ver
Kedi yavrusu olma
Sahiplen
Pazartesi, Salı, Çarşamba
Perşembe, Cuma, 6 Gün
Her gün ulusal aşk günü
Geliyor musun?
Pazartesi, Salı, Çarşamba
Perşembe, Cuma, 6 Gün
Öp Beni Sarıl Bana
Lütfen sev beni
Kaynak: Haber Merkezi