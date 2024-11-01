Pınar Deniz'den Hamilelik Pozu Geldi: 'Nereden Nereye'

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile eylül ayında Roma'da evlendi. Hamile olduğunu duyuran oyuncudan ilk hamilelik pozu da geldi.

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Pınar Deniz'den Hamilelik Pozu Geldi: 'Nereden Nereye'

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Yargı' dizisinde 'Ceylin' karakteriyle milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz, eylül ayında meslektaşı Kaan Yıldırım ile Roma'da nikah masasına oturdu. Nikah haberiyle birlikte hamilelik müjdesi de veren oyuncu büyüyen karnını da gösterdi.

Pınar Deniz yurt dışındaki nikahında sade saten bir gelinlik tercih etmişti. Nikahlarına sadece yakın çevresini davet eden çiftten Deniz'in ailesi vize sorunu nedeniyle törene katılamamıştı. Ünlü çift de Türkiye'ye döndükten sonra Deniz'in ailesi için evlerinin bahçesinde yemek organize etmişti. Kaan Yıldırım, kayınpederi ile tezgah başına geçtiği anları paylaşmayı ihmal etmemişti.

Pınar Deniz'den Hamilelik Pozu Geldi: 'Nereden Nereye' - Resim : 1

İLK POZ GELDİ

Bu aile yemeğinin ardından Pınar Deniz - Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli olmuştu. Çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti. Bir süredir evinde hamileliğini geçiren Pınar Deniz'den ilk hamile pozu geldi. Zayıf olduğu dönemde çekilen bir kareyle şimdi büyüyen karnını paylaşan güzel oyuncu "Nereden nereye" notunu düştü.

Pınar Deniz'den Hamilelik Pozu Geldi: 'Nereden Nereye' - Resim : 2

Pınar Deniz'den Hamilelik Pozu Geldi: 'Nereden Nereye' - Resim : 3

DOĞUMDAN SONRA PROJELERE DÖNECEK

Geçtiğimiz günlerde hamileliğiyle ilgili açıklama yapan Pınar Deniz "İnşallah sağlıklı bir şekilde çocuğumu dünyaya getirip ondan sonra projelerle ilgilenmeyi düşünüyorum." demişti.

"KAAN BENDEN DAHA ÇOK AŞERİYOR"

Hamileliğin ilk haftalarını zor geçirdiğini belirten oyuncu "Aşerme bende olmadı. Biraz zor ilk 3 ay geçirdim. Sevgili annelere şimdiden hak veriyorum. Kaan daha çok aşeriyor bence" ifadelerini kullanmıştı.

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