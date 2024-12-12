Pınar Deniz'in 'Bebek' Pozu Heyecan Yarattı, Karnını Görenler İnanamadı

Yargı dizisinde ‘Ceylin’ karakterleriyle herkesi büyüleyen, yakın zamanda anne olmaya hazırlanan başarılı oyuncu Pınar Deniz yeni bir ‘hamilelik’ fotoğrafı paylaştı. Deniz’in “Göbüş var göbüş var” notunu yazdığı fotoğraf, beğeni yağmuruna tutuldu.

Esma Karayel Esma Karayel
Pınar Deniz'in 'Bebek' Pozu Heyecan Yarattı, Karnını Görenler İnanamadı

Son olarak Yargı dizisindeki ‘Ceylin’ karakteriyle ekranlara gelen başarılı oyuncu Pınar Deniz, eylül ayında oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturmuş, birkaç ay sonra da anne olacağını duyurmuştu. Annelik heyecanını yaşayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı hamilelik pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Pınar Deniz'in 'Bebek' Pozu Heyecan Yarattı, Karnını Görenler İnanamadı - Resim : 1

‘CEYLİN’ KARAKTERİYLE FIRTINALAR ESTİRMİŞTİ

Yayınlandığı ilk bölümündeki kadın cinayeti sahnesi ile herkesi ekrana kilitleyen, 3 sezon boyunca ekranlarda reyting rekorları kıran Yargı dizisinin Ceylin’in Pınar Deniz, başarılı performansıyla herkesi büyülemiş, sosyal medyada da çokça konuşulmuştu.

Pınar Deniz'in 'Bebek' Pozu Heyecan Yarattı, Karnını Görenler İnanamadı - Resim : 2

Yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizi, Uluslararası Emmy Telenovela Ödülü’nü almıştı.

Pınar Deniz'in 'Bebek' Pozu Heyecan Yarattı, Karnını Görenler İnanamadı - Resim : 3

İTALYA’DA NİKAH MASASINA OTURMUŞTU

Başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu ile uyumu ve arkadaşlığı hayranlarınca övgülerle bahsedilen Pınar Deniz, eylül ayından sevgilisi Kaan Yıldırım ile olan birlikteliğini nikah masasına taşımış, genç çiftin İtalya’daki sade nikahı, herkesin beğenisini kazanmıştı.

Pınar Deniz'in 'Bebek' Pozu Heyecan Yarattı, Karnını Görenler İnanamadı - Resim : 4

“GÖBÜŞ VAR GÖBÜŞ VAR”

Nikah sevincinin ardından bir de bebek sevinci yaşayan güzel oyuncu, hamilelik fotoğraflarıyla da çok beğenildi. Ablası ile bir araya gelen Pınar Deniz, ayna karşısında çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncu fotoğrafa “Göbüş var göbüş var” notunu düştü.Fotoğraf, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Pınar Deniz'in 'Bebek' Pozu Heyecan Yarattı, Karnını Görenler İnanamadı - Resim : 5

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