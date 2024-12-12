'Sophia Tarikatı' Liderine Suç Duyurusu: İddialar Korkunç! Dolandırıcılık, İntihara Yönlendirme, Cinsel İstismar...

Kendisini “Zihin Kontrol Tarikatı çıkışlı Sophia Tarikatı lideri” olarak tanıtan Yeliz Ergün, çeşitli suçlamalarla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet edildi. Ergün’e yönelik suçlamalar arasında dolandırıcılık, intihara yönlendirme ve cinsel istismar bulunuyor. Mağdur avukatı Melih Demirer, şikâyet sayısının hızla arttığını belirterek, özellikle çocukların yaşadıklarını paylaşmakta zorlandığını ifade etti.

Ergün, sosyal medya platformlarında yayınladığı videolarla, özellikle 18 yaş altındaki gençlere yönelik “Nasıl zengin olunur?” gibi vaatlerde bulundu. Verdiği eğitimlerde, birey olmanın ancak aile bağlarını koparmakla mümkün olduğunu savundu. Bunun sonucunda, birçok gencin evini terk ettiği, hatta bazı mağdurların intihara sürüklendiği iddialar arasında yer aldı.



Yeliz Ergün

Gazete Pencere'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, 16 yaşındaki mağdur Z.K., Yeliz Ergün’den aldığı eğitimlerin ardından ailesiyle bağlarını kopardığını ve yurtta kaldığını, ardından ise intihar girişiminde bulunduğunu savcılığa anlattı. Z.K., Ergün’ün manipülasyonları nedeniyle suçluluk ve yetersizlik duygularıyla mücadele ettiğini ifade etti. Ergün’ün eğitimlerinde anneleri hedef alarak “Anneniz en büyük düşmanınız” gibi söylemlerde bulunduğu iddia edildi.

"YELİZ ERGÜN DEDİĞİ İÇİN AİLEMLE BAĞIMI KESTİM"

Yeliz Ergün’den satın aldığı eğitim videolarını da savcılığa ulaştıran mağdur Z.K. yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben Yeliz Ergün dediği için ailemle bağımı kesmek amacıyla evden ayrılmaya karar verdim ve reşit olmadığım için kendimi CİMER ve EGM web sitesine ihbar ettim. Polislerle konuştum zaten ailevi sorunlarım vardı. Yeliz bunları kullanarak hem eğitim bahanesiyle paramı aldı hem de umutlarımı kırdı. Hayatımı mahvetti. Polislere yurda gitmek istediğimi söyledim, beni ÇÖDEM adlı bir yere götürdüler. Burda yurda gitmek isteyen çocuklar belli bir süre kalıyor, kararları kesinleşirse yurtlarda yer ayarlanıp Çocuk Esirgeme Kurumlarına yerleştiriliyorlar. Sırf Yeliz yüzünden Çocuk Esirgeme’de kötü deneyimler yaşadım. Oradan tekrar aileme dönmek istiyorum diye savcılığa dilekçe verip 24 günün sonunda çıktım. Çıktıktan sonra da depresyona girdim, intihar etmiştim. Midem yıkandı, aktif karbon verildi. Bu yüzden savcılık kararınca sağlık tedbiri kararı çıktı. ‘Annenizle görüşmeyin’ dedi, ben reşit olmadığım için ayrı eve çıkamam mecbur görüşmeye devam ediyordum. ‘Siz annenizle görüşürseniz bu eğitimin size katkısı olmaz’ dedi. O yüzden yurda gittim. Ailemle görüşmemek için sonra da Yeliz’in öğretilerini yeterince yerine getiremediğim için suçlu yetersiz hissedip intihar ettim.”

Ayrıca, Yeliz Ergün’ün videolarında “uyuşturucuyu özendirme” içeriklerine de yer verdiği öne sürüldü ve bu nedenle savcılığa ayrı bir suç duyurusunda bulunuldu. Ergün, geçmişte Masonik bir tarikatın etkisinde kaldığını ve bu deneyimleriyle Sophia Tarikatı’nı kurduğunu belirtmişti.

Kaynak: Gazete Pencere