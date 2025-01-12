Burak Kut ‘Acun Kusura Bakmasın’ Diyerek İtiraf Etti, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programından Bir Gün Önce Arayıp Ne Dedi?

'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programındaki performansı ile sosyal medyada gündem olan 90’ların yıldız sanatçısı Burak Kut, YouTube'da 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk oldu.

Performansının ardından ortaya çıkan tartışmalara ilişkin konuşan Burak Kut, Acun Ilıcalı ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

“ACUN BİR TELEVİZYONCULUK DÂHİSİ”

Burak Kut, Hülya Avşar’ın “Acun'un aklına nasıl geldin?” sorusunu şöyle cevaplandırdı: Acun enteresan bir şahsiyet. Kimse boşuna bir yere gelmezin açık bir örneği. Beni bir gece yarısı aradı. Hızlı bir şekilde istediğini anlattı, ben de saniyeler içinde mevzuyu anladım. Süre de kısıtlıydı, hızlı bir çalışma içine girdim. Onun düşüncesi bu, medyadaki koku alma yeteneği. Bence Acun bir televizyonculuk dâhisi.

Acun Ilıcalı’nın programdan bir gün önce kendisini yeniden aradığını söyleyen Kut “Bunu normalde söylemem, Acun kusura bakmasın” diyerek şunu dedi: Bir gün önce montajdan arayıp, böyle bir gündem yaratacağını gördüğünü söyledi.

“BEBELER DE PİSTTE KALMALI BENCE”

Burak Kut’un sadece yılbaşında hatırlanmasına tepki gösteren sanatçı Yeşim Salkım “Bebeleri pistten alalım” vurgusu yapmıştı. Kut, Salkım’ın sözlerinin ardından “Yıllar içinde sahne performansını koruyup arttırmak, yaptığın işi sevince, sesi bir enstrüman gibi düşünüp, çalışınca oluyor. Ek olarak bebeler de pistte kalmalı bence. Kimseyi küçümseyemem, bir zamanlar ben de bebeydim çünkü” değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi