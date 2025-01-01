Yeşim Salkım’dan Acun Ilıcalı’ya Büyük Rest! ‘Umarım Bu da Sana Ders Olmuştur’

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programını eleştiri yağmuruna tuttu. 90’lı yılların sanatçılarının özel günlerde hatırlanmasına isyan eden Salkım, Acun Ilıcalı’ya “Yıllarca olmadık insanları seyrettirdin kanalında, umarım bu da sana ders olmuştur. Çay bile demlenince içilir 90’lar gerçeğini unutma” diyerek tepki gösterdi.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Yeşim Salkım’dan Acun Ilıcalı’ya Büyük Rest! ‘Umarım Bu da Sana Ders Olmuştur’

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programını eleştiri yağmuruna tuttu.

Programa konuk olarak gelen 90’lı yılların popüler sanatçısı Burak Kut’un değerinin yeterince bilinmediğinden yakınan Salkım, Acun Ilıcalı’ya tepki gösterdi.

Yeşim Salkım’dan Acun Ilıcalı’ya Büyük Rest! ‘Umarım Bu da Sana Ders Olmuştur’ - Resim : 1

“90’LAR GERÇEĞİNİ UNUTMA”

Salkım, “Yıllarca olmadık insanları seyrettirdin kanalında, umarım bu da sana ders olmuştur. Çay bile demlenince içilir 90’lar gerçeğini unutma” dedi.

90’lı yıllar sanatçılarının yeni sanatçılara kıyasla daha iyi olduğunu savunan Salkım “Halen hepsinden çok çok iyi olduğumuzun kanıtıdır bu” diye belirtti.

Yeşim Salkım’dan Acun Ilıcalı’ya Büyük Rest! ‘Umarım Bu da Sana Ders Olmuştur’ - Resim : 2

“DEMEK Kİ SOYUNMADAN DA OLUYORMUŞ”

Burak Kut’a övgüler sıralayan Salkım şunları söyledi: Bravo şarkı böyle söylenir, dans ve kareografi de böyle yapılır. Bebeleri pistten alın, ayrıca Tarık Sezer orkestrası koca bir alkış, vokaller muazzam, dansçılar da tebrikler demek ki soyunmadan da oluyormuş.

Yeşim Salkım’dan Acun Ilıcalı’ya Büyük Rest! ‘Umarım Bu da Sana Ders Olmuştur’ - Resim : 3

SALKIM’A HALKTAN DESTEK

Yeşim Salkım’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma “Gerçekten enfesti, çocuklar bile oyunu izlediler”, “Doksanlar müziğin altın çağı iyi ki hayatımızda oldunuz”, “Artık biraz eski sanatçılara destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum”, “Çok doğru 90’lar bambaşkadır”, “Acun'un Hadise'si var, Hülya Avşar'ı var. Ne gerek var efsane Burak Kut'a” gibi destek yorumları geldi.

Etiketler
Acun Ilıcalı O Ses Türkiye
Son Güncelleme:
Önce Kerem Aktürkoğlu Şimdi Yunus Akgün! Eros'un Okları Galatasaray'da Önce Kerem Aktürkoğlu Şimdi Yunus Akgün
Usta Sanatçı Gönül Akkor Son Yolculuğuna Uğurlandı Usta Sanatçı Gönül Akkor'a Veda
Japonların Sır Gibi Sakladığı Yöntem: Çorbaya Böyle Lezzet Katıyorlar Japonların Sır Gibi Sakladığı Yöntem: Çorbaya Böyle Lezzet Katıyorlar
Kelle Paça Sevenleri Yıkan Haber! Resmen Yasaklandı Getirene Cezası Büyük Kelle Paça Sevenleri Yıkan Haber! Resmen Yasaklandı Getirene Cezası Büyük