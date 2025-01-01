Yeşim Salkım’dan Acun Ilıcalı’ya Büyük Rest! ‘Umarım Bu da Sana Ders Olmuştur’

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programını eleştiri yağmuruna tuttu.

Programa konuk olarak gelen 90’lı yılların popüler sanatçısı Burak Kut’un değerinin yeterince bilinmediğinden yakınan Salkım, Acun Ilıcalı’ya tepki gösterdi.

“90’LAR GERÇEĞİNİ UNUTMA”

Salkım, “Yıllarca olmadık insanları seyrettirdin kanalında, umarım bu da sana ders olmuştur. Çay bile demlenince içilir 90’lar gerçeğini unutma” dedi.

90’lı yıllar sanatçılarının yeni sanatçılara kıyasla daha iyi olduğunu savunan Salkım “Halen hepsinden çok çok iyi olduğumuzun kanıtıdır bu” diye belirtti.

“DEMEK Kİ SOYUNMADAN DA OLUYORMUŞ”

Burak Kut’a övgüler sıralayan Salkım şunları söyledi: Bravo şarkı böyle söylenir, dans ve kareografi de böyle yapılır. Bebeleri pistten alın, ayrıca Tarık Sezer orkestrası koca bir alkış, vokaller muazzam, dansçılar da tebrikler demek ki soyunmadan da oluyormuş.

SALKIM’A HALKTAN DESTEK

Yeşim Salkım’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma “Gerçekten enfesti, çocuklar bile oyunu izlediler”, “Doksanlar müziğin altın çağı iyi ki hayatımızda oldunuz”, “Artık biraz eski sanatçılara destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum”, “Çok doğru 90’lar bambaşkadır”, “Acun'un Hadise'si var, Hülya Avşar'ı var. Ne gerek var efsane Burak Kut'a” gibi destek yorumları geldi.