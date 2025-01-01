Önce Kerem Aktürkoğlu Şimdi Yunus Akgün! Eros'un Okları Galatasaray'da

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen A Milli Takım ve Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Yunus Akgün’den sürpriz bir hamle geldi. Yıldız futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğçe Alaca’ya evlenme teklifi etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN İZİNDEN GİDİYOR

Geçtiğimiz hafta eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun nişan törenine katılan Yunus Akgün, yakın dostunun mutluluğuna şahitlik ettikten sonra sevgilisi Tuğçe Alaca’ya sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

ALACA’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Teklife “Evet” diyen Tuğçe Alaca, yaşadığı bu özel anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Alaca, paylaşımında “Bu yıldan bana kalan en güzel an... Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin” ifadelerini kullandı.

HAYRANLARINDAN TEBRİK MESAJLARI

Yunus Akgün’ün romantik hamlesi, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Çiftin mutluluğu, sevenlerinden ve hayranlarından tebrik mesajları aldı.

Kaynak: Haber Merkezi