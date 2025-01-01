Önce Kerem Aktürkoğlu Şimdi Yunus Akgün! Eros'un Okları Galatasaray'da

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nun çok konuşulan nişan töreninin ardından bir Galatasaraylı futbolcu daha evlilik için ilk adımı attı. Galatasaraylı Yunus Akgün, sevgilisi Tuğçe Alaca'ya evlenme teklif etti.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Önce Kerem Aktürkoğlu Şimdi Yunus Akgün! Eros'un Okları Galatasaray'da

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen A Milli Takım ve Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Yunus Akgün’den sürpriz bir hamle geldi. Yıldız futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğçe Alaca’ya evlenme teklifi etti.

Önce Kerem Aktürkoğlu Şimdi Yunus Akgün! Eros'un Okları Galatasaray'da - Resim : 1

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN İZİNDEN GİDİYOR

Geçtiğimiz hafta eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun nişan törenine katılan Yunus Akgün, yakın dostunun mutluluğuna şahitlik ettikten sonra sevgilisi Tuğçe Alaca’ya sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

Önce Kerem Aktürkoğlu Şimdi Yunus Akgün! Eros'un Okları Galatasaray'da - Resim : 2

ALACA’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Teklife “Evet” diyen Tuğçe Alaca, yaşadığı bu özel anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Alaca, paylaşımında “Bu yıldan bana kalan en güzel an... Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin” ifadelerini kullandı.

HAYRANLARINDAN TEBRİK MESAJLARI

Yunus Akgün’ün romantik hamlesi, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Çiftin mutluluğu, sevenlerinden ve hayranlarından tebrik mesajları aldı.

Önce Kerem Aktürkoğlu Şimdi Yunus Akgün! Eros'un Okları Galatasaray'da - Resim : 3

Kerem Aktürkoğlu Kiminle Nişanlandı? Sır Gibi Saklıyordu, Ortaya Çıktı! Yüzük Takar Takmaz Tek Bir Şey YaptılarKerem Aktürkoğlu Kiminle Nişanlandı? Sır Gibi Saklıyordu, Ortaya Çıktı! Yüzük Takar Takmaz Tek Bir Şey YaptılarMagazin

Kerem Aktürkoğlu Evliliğe İlk Adımı Attı: Kız İstemeye GittiKerem Aktürkoğlu Evliliğe İlk Adımı Attı: Kız İstemeye GittiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray
Son Güncelleme:
Deprem Kentinde Haluk Levent’ten Gönülleri Fetheden Hareket! Minik Ahmet’in Hayali Gerçek Oldu Haluk Levent’ten Gönülleri Fetheden Hareket
O Ses Türkiye’nin Kaybedeni Hadise Oldu! 'Narin' İçin Söylediği Şarkı Ortalığı Karıştırdı! ‘Kusacağım’ O Ses Türkiye’nin Kaybedeni Hadise!
Banyodaki Nem ve Küfü Anında Yok Ediyor! Sadece Bir Avuç Yetiyor Banyodaki Nem ve Küfü Anında Yok Ediyor! Sadece Bir Avuç Yetiyor
Şakir Paşa Dizisinin Bilinmeyen Hikayesi! Bu Ayrıntıyı Kimse Bilmiyor, Yıllar Sonra Ortaya Çıktı Şakir Paşa Dizisinin Bilinmeyen Hikayesi! Bu Ayrıntıyı Kimse Bilmiyor, Yıllar Sonra Ortaya Çıktı