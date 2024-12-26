Kerem Aktürkoğlu Kiminle Nişanlandı? Sır Gibi Saklıyordu, Ortaya Çıktı! Yüzük Takar Takmaz Tek Bir Şey Yaptılar

Benfica forması giyen A Milli Takım'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, dün Kocaeli’de evlilik için ilk adımı attı. İki ay önce açtığı bir yayında hayatınsa kimse olmadığını belirten milli takımın yıldız oyuncusu, dün akşam kız istemeye gitti. Aktürkoğlu’nun paylaşılan nişan fotoğraflarında nişanlısının yüzünün net halde olmaması daha da merak uyandırdı.

Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün, 26 yaşındaki oyuncuyu heyecanlı gününde tek bırakmadı. İsteme töreni sonrasında Kerem ile bir fotoğraf paylaştı.

KİMİNLE NİŞANLANDI?

“Neden gizliyor?”, “Kim bu kız?” gibi sorular art arda sıralanırken, milli futbolcunun müstakbel eşinin kim olduğuna dair da detaylar ortaya çıkmaya başladı.

İsteme törenindeki çikolatalar üzerinde yazan ‘C’ harfli ismin Ceren Azal olduğu iddia edildi. Ceren Azal’ın Çocuk Gelişim mezunu olduğu, Kocaeli’de özel eğitim merkezinde eğitimci olarak çalıştığı öne sürüldü.

NİŞAN SONRASI SOSYAL MEDYADAN TAKİPLEŞTİLER

Yasin Özbek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kerem’in nişanlısının fotoğrafını gösterdi. Kerem Aktürkoğlu, nişan sonrasında Instagram üzerinden Ceren Azak ile takipleşmeye başladı.

Kaynak: Haber Merkezi