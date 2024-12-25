Kerem Aktürkoğlu Evliliğe İlk Adımı Attı: Kız İstemeye Gitti

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, evlilik için ilk adımı attı. Benfica'da forma giyen Aktürkoğlu, elinde çiçeğiyle kız istemeye gitti.

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Kerem Aktürkoğlu Evliliğe İlk Adımı Attı: Kız İstemeye Gitti

A Milli Takımımızın ve Portekiz ekibi Benfica'nın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu'nun özel hayatında önemli bir gelişme yaşandı.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Kerem, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla evlilik arifesinde olduğunu duyurdu. Aktürkoğlu, elinde çiçeğiyle kız istemeye gitti.

Kerem Aktürkoğlu Evliliğe İlk Adımı Attı: Kız İstemeye Gitti - Resim : 1

YUNUS AKGÜN YALNIZ BIRAKMADI

26 yaşındaki futbolcuya bu mutlu gününde en yakın arkadaşlarından birisi olan Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün de eşlik etti. Yunus, bu özel ana ilişkin bir de paylaşım yaptı.

Kerem Aktürkoğlu Evliliğe İlk Adımı Attı: Kız İstemeye Gitti - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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