Yusuf Sarı’nın Yeni Adresi Belli Oldu

Adana Demirspor ile yollarını ayıran Yusuf Sarı’nın yeni takımı belli oldu. Yusuf Sarı, Başakşehir ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Yusuf Sarı’nın Yeni Adresi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı. 2022-2023 sezonu başından itibaren Adana Demirspor forması giyen Yusuf'un sözleşmesi bugün karşılıklı olarak feshedildi.

BAŞAKŞEHİR'LE SÖZLEŞME İMZALADI

İstanbul ekibiyle anlaşan hücum oyuncusu, turuncu-lacivertlilere imza attı. Başakşehir kulübünden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yusuf Sarı’nın Yeni Adresi Belli Oldu - Resim : 1

Yusuf Sarı, Adana ekibinde 76 maça çıkarken 12 gol, 17 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 13 maçta süre alırken, 1 asist yaptı.

26 yaşındaki futbolcu kariyerinde, 4 kez de A Milli Takım formasını giydi.

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Kaynak: İHA

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