Trabzonspor’dan ‘Şenol Güneş’ Hamlesi! Hakaretler İçin Hukuki Süreç Başlattı

Trabzonspor’dan Şenol Güneş’e yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili açıklama geldi. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, paylaşımlarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

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Trabzonspor’dan ‘Şenol Güneş’ Hamlesi! Hakaretler İçin Hukuki Süreç Başlattı

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Av. Kemal Ertürk, bordo-mavili takımın Bodrum FK ile oynadığı maç sonrası sosyal medyada teknik direktör Şenol Güneş aleyhinde yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Trabzonspor’dan ‘Şenol Güneş’ Hamlesi! Hakaretler İçin Hukuki Süreç Başlattı - Resim : 1

“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI” MESAJI

Hukuki sürecin başladığını belirten Ertürk şunları söyledi: Bodrum ile oynadığımız karşılaşmanın ardından, Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş hakkında sosyal medya ve çeşitli mecralarda yapılan mesnetsiz, hakaret içeren ve itibar zedeleyici paylaşımlar tespit edilmiştir. Hukuk Kurulumuz tarafından; eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları ve spor yorumcuları hakkında eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ve 6222 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği hukuki süreç başlatılmıştır.

Trabzonspor’dan ‘Şenol Güneş’ Hamlesi! Hakaretler İçin Hukuki Süreç Başlattı - Resim : 2

“SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş hakkında eleştiri sınırlarının ötesine geçerek kişisel haklara saldıran, iftira niteliğinde asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında; bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kaynak: DHA

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