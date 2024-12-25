Adana Demir'de Flaş Ayrılık

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Yusuf Sarı ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını TFF'ye bildirdi.

Adana Demir'de Flaş Ayrılık

Süper Lig’in son sırasında yer alan Adana Demirspor’da dikkat çeken bir karar alındı. Yusuf Sarı’nın kulübüyle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Adana Demirspor, Yusuf Sarı’nın ayrılığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmen bildirdi. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti.

Yusuf Sarı, 13 maça çıktığı Adana Demirspor’da 939 dakika sahada kalırken, gol ve asist katkısı sağlayamamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Adana Demirspor
Bir Efsanevi Boksör Daha Jake Paul'le Kozlarını Paylaşmak İstiyor Bir Boks Efsanesi Daha Jake Paul'le Maç İstiyor
Uzun Yaşayan İnsanların Doğduğu Ay! 100 Yaşını Görebiliyorlar Uzun Yaşayan İnsanların Doğduğu Ay! 100 Yaşını Görebiliyorlar
Genç Kayakçı Çığ Altında Kalarak Hayatını Kaybetti Çığ Altında Kalan Genç Kayakçıdan Acı Haber
Kireçlenme ve Ödemi Hemen Yok Ediyor! Kınanın İçine 1 Damla Bile Atmak Yetiyor Kireçlenme ve Ödemi Hemen Yok Ediyor! Kınanın İçine 1 Damla Bile Atmak Yetiyor