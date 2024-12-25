Adana Demir'de Flaş Ayrılık
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Yusuf Sarı ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını TFF'ye bildirdi.
Süper Lig’in son sırasında yer alan Adana Demirspor’da dikkat çeken bir karar alındı. Yusuf Sarı’nın kulübüyle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.
Adana Demirspor, Yusuf Sarı’nın ayrılığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmen bildirdi. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti.
Yusuf Sarı, 13 maça çıktığı Adana Demirspor’da 939 dakika sahada kalırken, gol ve asist katkısı sağlayamamıştı.
Kaynak: Haber Merkezi