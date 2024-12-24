Bir Efsanevi Boksör Daha Jake Paul'le Kozlarını Paylaşmak İstiyor

Boks dünyasında yankı uyandıran isimlerden biri olan Jake Paul, yine bir efsanenin radarına girdi. Bu kez meydan okuyan, eski ağır siklet ve kruvazör siklet şampiyonu Roy Jones Jr. oldu. 55 yaşındaki boksör, Paul’ün yeteneklerini “gerçek bir çene testi” ile sınamak istediğini açıkladı. Jones Jr., ünlü YouTube yıldızının Mike Tyson’a karşı kazandığı galibiyetin ardından, Paul’ün boks dünyasındaki yerini sorgulayan bir dövüş teklifinde bulundu.

'MİKE'IN ÇENESİNİ TEST ETMEDİ'

Jones Jr. geçtiğimiz ay Tyson karşısında alınan galibiyetin Paul’ün gerçek yeteneklerini yansıtmadığını savundu. "Mike'ın çenesini kontrol ettiğini hiç sanmıyorum" diyen Jones Jr., kendisinin bu fırsatı değerlendirmek istediğini ifade etti: “Oraya çıkıp Jake’in çenesini test etmek istiyorum. Eğer çenesine ulaşabilirsem, bu benim için bir zafer olur. Ama o da beni yakalarsa, bu da kabul edilebilir. Her iki durumda da bu meydan okumadan çekinmem.”

RAKİPLERİ SIRAYA GİRDİ

Jones Jr.’ın meydan okuması, Jake Paul’un karşısına çıkmak isteyenlerin uzun listesine bir yenisini daha ekledi. YouTube fenomeni ve içerik üreticisi IShowSpeed’den MMA efsanesi Quinton “Rampage” Jackson’a kadar birçok isim Paul’le ringde kozlarını paylaşmak istiyor. Paul ise bu meydan okumalara aldırış etmeden, sık sık sosyal medya üzerinden rakiplerine cevap veriyor.

Kaynak: Haber Merkezi