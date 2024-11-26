Mike Tyson-Jake Paul Maçı Kurgu muydu? İşte Tartışmalara Son Noktayı Koyacak Açıklama...
Mike Tyson ile Jake Paul'ü karşı karşıya getiren tarihi boks maçı hakkındaki kurgu iddiaların son noktayı koyacak açıklama Jake Paul'un maçlarını organize eden şirketi Most Valuable Promotions'dan geldi. İşte tüm detaylar...
Kaynak: NTV Spor
Tüm dünyanın kilitlendiği Jake Paul ile Mike Tyson maçı sonrası ortaya atılan kurgu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İki boksörün ringde 'oynadığına' dair iddialara son noktayı koyacak açıklama geldi.
Jake Paul'un maçlarını organize eden şirketi Most Valuable Promotions (MVP), tarihi boks maçının kurgu olduğu iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.
Açıklamada, "Profesyonel bir boks maçına hile karıştırmak, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal bir suçtur. Paul ve Tyson karşılaşması, Texas Lisanslama ve Düzenlemeler Dairesi (TDLR) tarafından onaylanan profesyonel bir maçtı" denildi.
MVP açıklamasında şöyle denildi:
"Her iki dövüşçü de iyi niyetle dövüşü kazanma amacıyla yeteneklerinin en iyisini sergiledi. Her iki dövüşçünün etrafında sözleşmesel veya başka türlü hiçbir kısıtlama yoktu. Her boksör dövüşü kazanmak için tüm gücünü kullanabildi. Aksi yöndeki herhangi bir anlaşma TDLR boks kurallarını ihlal ederdi."
Öte yandan Paul'un iş ortağı Nakisa Bidarian, "Karşılaşmanın hileli olduğu iddiası, Jake Paul'a gelen dolaylı iltifattır" şeklinde konuştu.