Mike Tyson-Jake Paul Maçı Kurgu muydu? İşte Tartışmalara Son Noktayı Koyacak Açıklama...

MVP açıklamasında şöyle denildi:

"Her iki dövüşçü de iyi niyetle dövüşü kazanma amacıyla yeteneklerinin en iyisini sergiledi. Her iki dövüşçünün etrafında sözleşmesel veya başka türlü hiçbir kısıtlama yoktu. Her boksör dövüşü kazanmak için tüm gücünü kullanabildi. Aksi yöndeki herhangi bir anlaşma TDLR boks kurallarını ihlal ederdi."