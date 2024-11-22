Sergen Yalçın: Mike Tyson’ı Üç Rauntta İndiririm

Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya geldi. Tyson-Paul maçı, 2 dakika üzerinden 8 raunt olarak gerçekleşti.

Tyson karşısında profesyonel olarak 12. dövüşüne çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'sini nakavtla kazandığı söz konusu maçlarda 11. galibiyetine ulaştı.

'ÜÇÜNCÜ RAUNTTA İNDİRİM'

Sergen Yalçın, Jake Paul- Mike Tyson dövüşüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Jake Paul'un galip geldiği karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, "Bu dövüşün para için düzenlendiğini anlamamak için aptal olmak lazım. Çok büyük tezgah. Bütün dünyayı kandırıyorlar. Bu kadar da enayilik olmaz" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın "İndiririm Mike Tyson'ı üçüncü rauntta. Valla indiririm. Yaşlı o zaten, bir yolunu bulur indiririm bir yerlerde" sözleri ise kısa sürede büyük yankı uyandırdı.