'Leyla' Dizisine 'Popstar'dan Transfer

Sezonun fenomen dizisi “Leyla”ya bir dönemin popüler yarışması Popstar’dan çok tanınan bir isim katılıyor. Aydan Kaya, dizide Nur'un arkadaşı Fazilet'i hayat verecek.

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'Leyla' Dizisine 'Popstar'dan Transfer

Ay Yapım’ın bu sezonda ekrana taşıdığı, çarşamba akşamları NOW’da yayınlanan "Leyla" dizisi reytingleriyle kanalın yüzünü güldürüyor. Hilal Saral’ın yönetmenliğini üstlendiği dizide oyuncu Gonca Vuslateri’nin başarılı performansı da gündemden düşmüyor.

'Leyla' Dizisine 'Popstar'dan Transfer - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; her hafta değişik maceralarıyla konuşulan Nur karakterinin eski bir arkadaşı olan "Fazilet" de dizinin kadrosuna dahil oluyor.

'POPSTAR' İLE ADINI DUYURMUŞTU

Dizide Fazilet karakterini, Popstar yarışmasının bir dönem adından en çok bahsedilen isimlerinden Aydan Kaya canlandıracak.

'Leyla' Dizisine 'Popstar'dan Transfer - Resim : 2

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