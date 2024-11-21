'Leyla' Dizisine 'Popstar'dan Transfer

Ay Yapım’ın bu sezonda ekrana taşıdığı, çarşamba akşamları NOW’da yayınlanan "Leyla" dizisi reytingleriyle kanalın yüzünü güldürüyor. Hilal Saral’ın yönetmenliğini üstlendiği dizide oyuncu Gonca Vuslateri’nin başarılı performansı da gündemden düşmüyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; her hafta değişik maceralarıyla konuşulan Nur karakterinin eski bir arkadaşı olan "Fazilet" de dizinin kadrosuna dahil oluyor.

'POPSTAR' İLE ADINI DUYURMUŞTU

Dizide Fazilet karakterini, Popstar yarışmasının bir dönem adından en çok bahsedilen isimlerinden Aydan Kaya canlandıracak.