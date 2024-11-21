Mehmet Ali Erbil'in Kızı, Babasından Dert Yandı: 'Onu Uyarıyoruz Ama...'

'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' soruşturmasında gözaltına alınıp ev hapsi şartıyla serbest bırakılan şovmen Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Serdar Ortaç'ın 3'er yıl kadar hapis cezası istenmişti. Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil, önceki gün TikTok'a dönüp takipçileriyle dertleşti. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den babası hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.

Babasını sık sık ziyarete gittiğini belirten Yasmin Erbil şunları söyledi:

'YİNE TİKTOK'A GİRMİŞ'

"Stresten egzaması arttı o kadar zor bir süreç oldu ki onun için. Sürekli egzama kremini sür diyoruz. Şimdi dışarı da çıkamıyor onun stresi var. TikTok'a giriyor. Biz normalde uyarıyoruz onu ama yine girmiş. Seviyor orada insanlarla olmayı.

'KLASİK BABAM'

Şu anda ekrana çıkmadığı için o tatmini orada alıyor. Normalde babalar uyarır bizde tam tersi. Babam çok iyi ve sağduyulu bir insandır güveniyorum ona böyle şeyler olmayacak bir daha. Klasik babam...

Kaynak: TV8