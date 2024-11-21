Hadise'nin Yeni Tarzı Olay Oldu: O Saçlar İçin Belçika'ya Uçtu

Şarkıcı Hadise, uzun yıllar rengini sarı olarak kullandığı saçlarını değiştirdi. Hadise, saçlarını sarıdan bakır rengine boyattı. Şarkıcı, yeni imajı için ayrıca objektif karşısında poz verdi.

Uzun süredir sarı olarak kullandığı saçlarını bakır tonlarına boyatan Hadise'nin yeni halini Belçika'daki kuaförü paylaştı.

BELÇİKA'YA UÇTU

Hadise son röportajında saçlarını boyatmak için Belçika'ya uçtuğunu söylemiş ve sözleri gündem olmuştu.

Şarkıcı, "Ben saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum. Saçımı boyatmak için dünyanın öbür ucuna uçarım" demişti.