Arda Turan PFDK'ye Sevk Edildi! Sebebi Açıklandı

TFF Hukuk Müşavirliği, ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı PFDK'ya sevk etti. Kararın nedeninin, Eyüpspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Turan'ın sportmenliğe aykırı hareketi olduğu belirtildi.

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Arda Turan PFDK'ye Sevk Edildi! Sebebi Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Turan'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği bildirildi.

Arda Turan PFDK'ye Sevk Edildi! Sebebi Açıklandı - Resim : 1

Ligin 17. haftasında yapılan müsabakalarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eyüpspor, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Hataysporlu futbolcu Cengiz Demir ile Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir'in de çeşitli sebeplerle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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