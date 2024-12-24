Güreş Federasyonu Yeni Yönetimle İlk Toplantısını Yaptı
Türkiye Güreş Federasyonu, yeni başkan Taha Akgül'ün başkanlığında ilk kez toplandı. Türk güreşinin geleceği için izlenecek yol haritası toplantıda masaya yatırıldı.
Türkiye Güreş Federasyonu, 18 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen 6'ncı Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerin ardından oluşan yeni yönetim kurulu ile ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. Toplantı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül’ün başkanlığında yapıldı.
Yeni döneme dair hedefler, politikalar ve projelerin detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda, Türk güreşinin geleceği için izlenecek yol haritası belirlendi.
YÖNETİMDE KİMLER VAR?
Toplantıda, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı da yapılarak sorumluluklar netleştirildi. Yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde açıklandı:
Başkan: Taha Akgül
Başkanvekili: Mesut Özarslan
İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Hüseyin Kaya
Organizasyonlardan Sorumlu Asbaşkan: Abdullah Şanlı
Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkan: İbrahim Demirtürkoğlu
Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan: Murat Şahin
Finans ve Sponsorluktan Sorumlu Asbaşkan: Arslan Narin
Hukuk İşlerinden Sorumlu Asbaşkan: İsmail Yağbat
Tesislerden Sorumlu Asbaşkan: Şems Sezal
Dış İlişkilerden Sorumlu Asbaşkan: İhsan Gürol Güzey
Asbaşkan: Ahmet Yıldırım
Yeni yönetim kurulu, Türk güreşini hem ulusal hem de uluslararası arenada daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. Özellikle altyapı, sporcu gelişimi ve uluslararası organizasyonlarda daha fazla başarı elde etme hedefleri toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.
Kaynak: DHA