Güreş Federasyonu Yeni Yönetimle İlk Toplantısını Yaptı

Türkiye Güreş Federasyonu, yeni başkan Taha Akgül'ün başkanlığında ilk kez toplandı. Türk güreşinin geleceği için izlenecek yol haritası toplantıda masaya yatırıldı.

Son Güncelleme:
Güreş Federasyonu Yeni Yönetimle İlk Toplantısını Yaptı

Türkiye Güreş Federasyonu, 18 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen 6'ncı Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerin ardından oluşan yeni yönetim kurulu ile ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. Toplantı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül’ün başkanlığında yapıldı.

Yeni döneme dair hedefler, politikalar ve projelerin detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda, Türk güreşinin geleceği için izlenecek yol haritası belirlendi.

YÖNETİMDE KİMLER VAR?

Toplantıda, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı da yapılarak sorumluluklar netleştirildi. Yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde açıklandı:

Başkan: Taha Akgül

Başkanvekili: Mesut Özarslan

İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Hüseyin Kaya

Organizasyonlardan Sorumlu Asbaşkan: Abdullah Şanlı

Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkan: İbrahim Demirtürkoğlu

Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan: Murat Şahin

Finans ve Sponsorluktan Sorumlu Asbaşkan: Arslan Narin

Hukuk İşlerinden Sorumlu Asbaşkan: İsmail Yağbat

Tesislerden Sorumlu Asbaşkan: Şems Sezal

Dış İlişkilerden Sorumlu Asbaşkan: İhsan Gürol Güzey

Asbaşkan: Ahmet Yıldırım

Yeni yönetim kurulu, Türk güreşini hem ulusal hem de uluslararası arenada daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. Özellikle altyapı, sporcu gelişimi ve uluslararası organizasyonlarda daha fazla başarı elde etme hedefleri toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Taha Akgül Güreş
Son Güncelleme:
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile Kulüpler Birliği 'Hakemleri' Görüşecek TFF ile Kulüpler Birliği 'Hakemleri' Görüşecek
Uzun Yaşayan İnsanların Doğduğu Ay! 100 Yaşını Görebiliyorlar Uzun Yaşayan İnsanların Doğduğu Ay! 100 Yaşını Görebiliyorlar
Sırrı Sonunda Bulundu! Şeflerin Domatesi Taze Tutan Yöntemi Sırrı Sonunda Bulundu! Şeflerin Domatesi Taze Tutan Yöntemi
Süper Lig Ekibinde Flaş Ayrılık: Deneyimli Teknik Adam Ayrıldı Süper Lig Ekibinde Flaş Ayrılık