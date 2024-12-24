Süper Lig Ekibinde Flaş Ayrılık: Deneyimli Teknik Adam Ayrıldı

Süper Lig’de bir teknik direktör daha yolun sonuna geldi. Hatayspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı bildirildi.

Çalımbay, Özhan Pulat’ın yerine gelmişti.

Süper Lig’de yaşanan diğer teknik direktör ayrılıkları ise şöyle:

Trabzonspor: Abdullah Avcı gitti, Şenol Güneş geldi

Hatayspor: Özhan Pulat gitti, Rıza Çalımbay geldi

Adana Demirspor: Michael Valkanis gitti, Serkan Damla geldi

Kayserispor: Burak Yılmaz gitti, Sinan Kaloğlu geldi

Bodrumspor: İsmet Taşdemir gitti, Volkan Demirel geldi

Konyaspor: Ali Çamdalı gitti, Recep Uçar geldi

Kasımpaşa: Sami Uğurlu gitti, yerine gelecek isim henüz açıklanmadı.

Beşiktaş: van Bronckhorst gitti.

Kaynak: Haber Merkezi