Süper Lig Ekibinde Flaş Ayrılık: Deneyimli Teknik Adam Ayrıldı
Süper Lig'de teknik direktör ayrılıklarının arasına bir yenisi daha eklendi. Hatayspor'da Rıza Çalımbay'la yollar karşılıklı olarak ayrıldı.
Süper Lig’de bir teknik direktör daha yolun sonuna geldi. Hatayspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı bildirildi.
Çalımbay, Özhan Pulat’ın yerine gelmişti.
Süper Lig’de yaşanan diğer teknik direktör ayrılıkları ise şöyle:
Trabzonspor: Abdullah Avcı gitti, Şenol Güneş geldi
Hatayspor: Özhan Pulat gitti, Rıza Çalımbay geldi
Adana Demirspor: Michael Valkanis gitti, Serkan Damla geldi
Kayserispor: Burak Yılmaz gitti, Sinan Kaloğlu geldi
Bodrumspor: İsmet Taşdemir gitti, Volkan Demirel geldi
Konyaspor: Ali Çamdalı gitti, Recep Uçar geldi
Kasımpaşa: Sami Uğurlu gitti, yerine gelecek isim henüz açıklanmadı.
Beşiktaş: van Bronckhorst gitti.
Kaynak: Haber Merkezi
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