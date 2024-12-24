TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile Kulüpler Birliği 'Hakemleri' Görüşecek

Türkiye'de hakem tartışmaları sık sık gündeme otururken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Kulüpler Birliği ile bir araya geleceği açıklandı. Görüşmede yeni hakemlik sistemi masaya yatırılacak.

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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile Kulüpler Birliği 'Hakemleri' Görüşecek

Türkiye’de liglerin devre arasına girmesine kısa bir süre kala, karşılaşmalarda kaos eksik olmadı. Kulüpler, maçların ardından yaptıkları açıklamalarda hakemleri eleştiri bombardımanına tutarken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan flaş bir hamle geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği üyeleri ile bir araya gelecek.

YENİ HAKEMLİK SİSTEMİNDE KULÜPLERİN ROLÜ MASAYA YATIRILACAK

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek toplantıda, ikinci yarıda devreye alınması planlanan yeni hakemlik sisteminde kulüplerin rolünü belirlemek adına istişarede bulunulacak.

Toplantıya katılım sağlayacak olan üyelere, değerlendirilen farklı modeller ve yeniden yapılandırılması konusunda önemli bir aşamaya gelinen hakemlik sistemi konusunda bilgi verileceği duyuruldu.

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Kaynak: AA

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