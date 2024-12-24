Transfer Mümkün mü? Al-Nassr'dan En-Nesyri Mesajı

Fenerbahçe'nin rekor transferi Youssef En-Nesyri, son günlerde transfer iddialarının odağındaydı. Suudi Arabistan'ın güçlü kulüplerinden Al-Nassr'ın, Faslı golcüye astronomik bir teklif yaptığı ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiği öne sürülüyordu. İddialara göre Al-Nassr, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın yerine En-Nesyri'yi kadrosuna katmayı planlıyordu.

Bu söylentiler futbol gündeminde büyük yankı uyandırdı. Ancak Al-Nassr cephesinden beklenen açıklama gecikmedi. Kulübün Medya Danışmanı Saeed Abu Dahesh, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Dahesh, En-Nesyri ile herhangi bir transfer girişimlerinin olmadığını söyledi ve bu tür haberlerin tamamen spekülasyon olduğunu ifade etti.

EN-NESYRİ'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI

19.5 milyon euro'luk ücretle Fenerbahçe'nin tarihindeki en pahalı transfer unvanını elinde bulunduran Youssef En-Nesyri, bu sezon sarı-lacivertli forma altında dikkat çeken bir performans sergiliyor.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 22 maçta 9 gol atıp 3 asist yapan Faslı yıldız, taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi