Premier Lig Ekibi Bastırıyor: Osimhen Yuvadan Uçabilir!

Galatasaray’ın Serie A takımlarından Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak, Premier Lig devi Manchester United’in yeni teknik direktörü Ruben Amorim’in de Osimhen’i çok istediği öne sürüldü.

Kırmızı Şeytanlar’da hücum hattından memnun kalınmayan Marcus Rashford ve Alejandro Garnacho'yu kadro dışı kalırken, arayışlar da sürüyor.

SÖZLEŞMEDEKİ MADDE KULLANILABİLİR

Sky Sport’un haberine göre, forvet hattına takviye yapmayı kesin olarak düşünen Manchester United’in Osimhen’in menajeriyle görüşmelerin başladığı bildirildi. Haberde, Napoli Başkanı De Laurentiis, sözleşmedeki maddeyi kullanarak Osimhen'i geri çağırabileceği belirtildi.

Premir Lig ekibinin Osimhen’i ikna etmek için zorluk yaşamayacağı düşünülürken, transferi 75 milyon Euro’dan daha az bir miktara kapatılmak istendiği belirtildi.

Kaynak: Sky Sport