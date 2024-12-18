Osimhen Transferinde Büyük Yolsuzluk İddiası: Kulübün Ofisleri Basıldı

Napoli'nin günümüzde Galatasaray'da forma giyen Osimhen'i Lille'den transfer ederken yolsuzluk yaptığı iddia edildi. Kulübün ofislerine basın düzenlendi.

Osimhen Transferinde Büyük Yolsuzluk İddiası: Kulübün Ofisleri Basıldı

Galatasaray’ın Napoli’den kiralayarak tüm dünyayı şaşkına çevirdiği Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 2020’de Lille’den Napoli’ye 77 milyon bedelle transfer olan Osimhen için ödemelerde yolsuzluk yapıldığı ve Napoli’ye bu sebeple baskın düzenlendiği öne sürüldü.

Osimhen Transferinde Büyük Yolsuzluk İddiası: Kulübün Ofisleri Basıldı - Resim : 1

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedilirken, Napoli’nin Castel Volturno ve Roma’daki ofisleri eş zamanlı olarak basıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Lille ekibinin yeni başkanı Olivier Letang, Fransa’nın kökü gazetesi L’Equipe’e konuşarak “Osimhen'in satışından elde edilen net gelir 68 milyon değildi, çünkü 20 milyona gelen 4 oyuncu olduğunu unutmamalıyız, dolayısıyla değer fiilen sıfırdı. Yani tüm aracıların ücretleri, sermaye kazançları, komisyonlar dahil operasyonun değerlendirmesini yaparsak kulübün kasasına yaklaşık 7 milyon girdi” ifadelerini kullandı.

Osimhen Transferinde Büyük Yolsuzluk İddiası: Kulübün Ofisleri Basıldı - Resim : 2

Napoli'nin belgelerinde yer alan alış/satış sözleşmelerini detaylı şekilde incelemeye alan İtalyan polisinin, duruma göre Lille ve Napoli'ye ceza vereceği belirtildi.

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Kaynak: L'equipe

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