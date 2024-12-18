Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Saldırıda Flaş Karar: 'Bir Daha Suç İşlemeyeceği Kanaatine Varılamadı'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe karşılaşmasının devre arasında saldırarak yere düşüren Fatih Özkan isimli şahsın cezası belli oldu. Kararını açıklayan mahkeme, şahsa 7 ay 15 günlük hapis cezası verdi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Saldırıda Flaş Karar: 'Bir Daha Suç İşlemeyeceği Kanaatine Varılamadı'

İzmir’de Süper Lig'in henüz ikinci hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ikinci yarısında Ali Koç’u arkadan ittirerek düşüren Fatih Özkan hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Göztepe, Süper Lig’in ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakaya futbol yerine olaylar damga vurdu.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Saldırıda Flaş Karar: 'Bir Daha Suç İşlemeyeceği Kanaatine Varılamadı' - Resim : 1

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdiğinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, maça alınmayan Fenerbahçeli taraftarlar için deplasman tribününün olduğu bölüme gitti. Bu sırada Göztepeli taraftarlar büyük bir tepki gösterdi. Daha sonra ikinci yarının başladığı sırada Ali Koç ve beraberindeki heyet saha kenarından protokol bölümüne doğru ilerlerken Göztepe akreditasyon kartıyla statta görevli olan Fatih Özkan, Ali Koç’u arkadan ittirerek yere düşürdü. Yaşanan bu olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri Özkan’ı gözaltına aldı ve savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CEZASI BELLİ OLDU

İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Fatih Özkan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın suç işleme eğilimini göz önünde bulundurarak cezanın ertelenmesine ya da para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.

İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında "bir daha suç işlemeyeceği kanaatine varılamadı” ve şahıs 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ceza ertelenmezken, para cezasına da çevrilmedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Saldırıda Flaş Karar: 'Bir Daha Suç İşlemeyeceği Kanaatine Varılamadı' - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde yağmıştı. Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için devre arasında o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Koç’a yabancı maddeler atılırken Fatih Özkan isimli şahıs, Koç’u iterek yere düşürmüştü.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Göztepe'de resmi bir yönetici olmadığı, sadece görevli olarak bulunduğu belirtilmişti. Olayın ardından gözaltına alınan zanlıya ev hapsi cezası verilmişti.

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Kaynak: İHA

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