Ali Koç'a Saldırı Dünya Manşetlerinde: 'Türkiye'de Bir Utanç Daha'

Fenerbahçe’nin Göztepe ile karşılaştığı maçta Ali Koç’a yapılan saldırı dünya basınına da yansıdı. Uluslar arası gazete ve internet siteleri saha içinde düzenlenen saldırıyı, "Türkiye'de bir utanç daha! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a şişe yağmuru" başlıklarıyla gördü.

Cumartesi oynanan maçta, karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deplasman tribününe alınmayan Fenerbahçeli taraftarlar için deplasman tribününe gidip taraftara destek oldu. Koç'un deplasman tribününe gitmesiyle Göztepeli taraftarlar su şişeleri attı.

Ali Koç ve beraberindekiler polis eşliğinde soyunma odasına gittikleri sırada, ismi Fatih Özkan olduğu öğrenilen bir kişi tarafından itildi ve Koç yere düştü. Bu sürede oyun kısa süreli durdu.

‘YENİ BİR ŞİDDET DÖNEMİNİN BAŞLANGICI’

İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yapılan saldırının dünya basınındaki yansımaları:

· Daily Mail: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan kaos ortamında sahaya giren bir kişi tarafından saldırıya uğradı ve şişe atan taraftarların hedefi oldu. Bu, Türk futbolunda yeni bir şiddet döneminin başlangıcı.

· AS: Türkiye’de skandal: Fenerbahçe Başkanı’na şişe yağmuru. Türk futbolu ciddi bir güvenlik kriziyle boğuşuyor.

· Mundo Deportivo: Türkiye’de bir utanç daha: Fenerbahçe Başkanı’na şişe yağmuru!

· Record: Türkiye’de kafa karıştırıcı görüntüler: Fenerbahçe başkanı saldırıya uğradı.

· Bild: Oyunun ortasında Fenerbahçe Başkanı’na saldırıldı.

· Corriere dello Sport: Göztepe-Fenerbahçe maçında görülmemiş manzaralar. Başkana ve polislere saldırı yapıldı.