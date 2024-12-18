Beşiktaş'ta Yarış Başlıyor! İki İsim Başkanlığa Resmen Aday

Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, Yücel ve Adalı'nın başkan adaylığı için resmi başvuruyu yaptığını duyurdu.

Beşiktaş'ta Yarış Başlıyor! İki İsim Başkanlığa Resmen Aday

Beşiktaş'ta Hasan Arat döneminin sona ermesinin ardından yeni başkanın seçilmesi için başlatılan süreç devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulübün divan başkanlık kurulundan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"22-29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı ile ilgili olarak, tüzüğümüz hükmü gereği genel kurulumuza katılma hakkına sahip en az 250 üyenin yazılı önerisi ile adaylık başvurusuna hak kazanan Sayın Hüseyin Yücel ve Sayın Serdal Adalı başkan adaylığı dilekçelerini vermiş ve geçici yönetim kurulu listelerini başkanlığımıza teslim etmişlerdir. Her iki adaya da başarılar dileriz."

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Kaynak: AA

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