Afrika'da Yılın 11'i Belli Oldu! Türkiye'den Osimhen ve Amrabat da Listede

Afrika kıtasında 2024 yılının en iyi 11'i belli oldu. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'da forma giyen yıldız santrafor Victor Osimhen ve Fenerbahçe'de kariyerine devam eden Sofyan Amrabat listede yerini aldı.

Kıtanın en iyi 11'i şöyle:

Kaleci: Andre Onana (Manchester United)

Defans: Achraf Hakimi (PSG), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), Chancel Mbemba (Marsilya)

Orta Saha: Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Franck Kessie (Al Ahli), Yves Bissouma (Tottenham), Mohammed Kudüs (West Ham)

Forvet: Ademola Lookman (Atalanta), Mohamed Salah (Liverpool), Victor Osimhen (Galatasaray)

Osimhen bu sene Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 10 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi. Amrabat ise sarı-lacivertli formayla çıktığı 16 maçta 2 gol 2 asistle takımına katkı sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi