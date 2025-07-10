Mehmet Murat Çalık İçin 'Hayati Tehlike' Uyarısı

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23 Haziran'da sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden hastaneye sevk edilen ve bir operasyon geçiren Murat Çalık önceki gün cezaevine gönderilmişti. Zehra Evin Çalık, eşi Murat Çalık'ın anjiyoya alındığını açıkladı.

Çalık dün tekrar rahatsızlanarak yeniden hastaneye sevk edilmiş, hazırlanan hastane raporunun detayları da ortaya çıkmıştı. Raporda, “Akut Myeloid Lösemi (AML M4)” ve “mukoepidermoid karsinom” tanısı konulan Çalık için cezaevi şartlarının hayati risk oluşturabileceği vurgulandı.

Raporda, "Hastanın mevcut haliyle R tipi Kapalı veya Açık Ceza İnfaz kurumlarında kalması gerekmez. Hasta mevcut cezaevi koşullarında hayatını yalnız idame ettirebilmekle birlikte Akut Myeloid Lösemi tanısı ile ilişkili önemli bir husus göz önünde bulundurulmalıdır. Hastanın lösemi nüksü oranının sınırda olması sebebiyle cezaevi şartları hayati tehdit edici riske katkıda bulunabilir. Hasta, lösemi nüksü açısından yüksek riskli kabul edilmiş olup, yakın hematolojik takibi uygun olacaktır. Cezasının konutta infazına uygunluğu hakkındaki kararın, Adli Tıp Kurumu tarafından verilmesi uygundur." ifadelerine yer verildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Çalık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Çağla Biçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumunun ciddileştiğini ve yoğun bakıma alındığını duyurdu. Biçer’in aktardığına göre, Çalık önce Buca Devlet Hastanesi’ne, ardından da tıbbi değerlendirme süreci başlamadan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

'ANJİYO PLANLANIYOR'

Lenfoma şüphesiyle kısa süre önce ameliyat edilen Çalık’ın, hastanedeki ilk değerlendirme sonucu koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldığı belirtildi. CHP’li Biçer, “Yapılan ilk incelemeler sonucunda koroner yoğun bakıma yatışı yapılmış, yarın (bugün) anjiyo işlemi planlanmaktadır. Kamuoyunu süreç ilerledikçe bilgilendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bilgilendirme | Mehmet Murat Çalık



Mehmet Murat Çalık, bugün acil durum gerekçesiyle önce Buca Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Tıbbi değerlendirme süreci başlamadan önce, sağlık durumunun ciddiyeti göz önünde bulundurularak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve… https://t.co/fxxJrjZ5pw — Çağla Biçer (@cagla__bicer) July 9, 2025

TTB'DEN ÇAĞRI

Türk Tabipleri birliği, "Murat Çalık ve hapishanelerde sağlık hakkı ihlali yaşayan tüm hasta mahpuslar için acil önlem alınmalı, tutuksuz yargılanmanın yolu açılmalıdır" başlıklı bir metin yayımladı.

Çalık'ın durumunun yakından takip edildiği bildirildi ve "Masumiyet karinesi evrensel bir hukuk ilkesi olduğu gibi yargılama süreçlerinde tutukluluk istisnai bir tedbir olmalıdır. Cezaevi koşullarında sağlık durumu kötüleşen bütün tutukluların sağlık hizmetine erişimini sağlamak için insani değerler ve hukuki kurallar çerçevesinde tutuksuz yargılanmaları yoluna gidilmesi gereklidir." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık hizmetinin bir lütuf değil, temel bir hak olduğu belirtilen açıklamada, "Mahpus olmak, insan olmaktan kaynaklanan temel haklardan mahrum kalmayı gerektirmez. Her hasta mahpusun yaşam hakkı, hekimlerin vicdanı ve toplumun adalete olan inancı adına korunmalıdır. Uluslararası sözleşmeler, Mandela Kuralları, İstanbul Protokolü ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, mahpusların da bu haklardan eşit biçimde yararlanması gerektiğini açıkça belirtmektedir. Tutuklu ve hükümlülerin sağlığından sorumlu Adalet Bakanlığı’nı başta Murat Çalık olmak üzere sağlık durumunun cezaevinde kalmaya elverişli olmadığı doktor raporlarıyla gösterilen kişilerin tutuksuz yargılanması konusunda duyarlı davranmaya davet ediyoruz." denildi.

Murat Çalık ve Hapishanelerde Sağlık Hakkı İhlali Yaşayan Tüm Hasta Mahpuslar İçin Acil Önlem Alınmalı, Tutuksuz Yargılanmanın Yolu Açılmalıdır!



Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İzmir Tabip Odası olarak tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık… pic.twitter.com/Faz8WZDghZ — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) July 9, 2025

'TAHLİYE KARARINI BEKLİYORUZ'

Murat Çalık'ın eşi Zehra Evin Çalık da eşinin tahliye edilmesini beklediklerini söyledi. Dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çalık, "Çocuklarım ve ben yetkili makamların uygun tahliye kararını bekliyoruz. Sağlık bu, geri dönüşü olmayan bir durum yaşamayalım." ifadelerini kullandı.

Çocuklarım ve ben yetkili makamların uygun tahliye kararını bekliyoruz. Sağlık bu, geri dönüşü olmayan bir durum yaşamayalım.#MehmetMuratÇalıkSerbestBırakılsın https://t.co/0BVtc3zxVT — Zehra Evin Çalık (@zecalik) July 9, 2025

NE OLMUŞTU?

Mehmet Murat Çalık, 4 Haziran'da İstanbul'daki Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi'ne nakledilmişti. Murat Çalık, cezaevinde sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından 23 Haziran'da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Çalık, ameliyat sonrası yeniden Buca Kırıklar Cezaevi’ne götürülmüştü. Ancak sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine tekrar hastaneye kaldırıldı. CHP’li yetkililer ve avukatları, Çalık’ın cezaevi şartlarında tutulmasının sağlık açısından riskli olduğunu daha önce de kamuoyuyla paylaşmıştı.

Çalık’ın avukatları, cezaevinde kalmasının hayati tehlike yaratabileceğine dikkat çekerek, sağlık kurulu raporuna dayanarak tahliye çağrısında bulundu. Raporda, mevcut sağlık durumunun cezaevi şartlarında yönetilemeyeceği ve kalıcı hasara neden olabileceği uyarısında bulunulmuştu. Avukatlar, tedavi sürecinin dışarıda sürdürülmesi gerektiğini savunuyor.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Tutuklu ve hükümlülerin sağlık şartları önemli." ifadelerini kullanmış ve sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Hastane raporları ve Adli Tıp raporları çerçevesinde tahliye olan tutuklular ve hükümlüler olabiliyor. Tamamen konu sağlığıyla ilgili raporun verilmesi, o rapor verildikten sonra, Adli Tıp onayladıktan sonra tutuklu kalması mümkün değil."

'ADLİ TIP ELİNİ ÇABUK TUTSUN'

CHP lideri Özgür Özel de "Murat Çalık’ın hastanede yazılan raporu da çok kritik. Maalesef yakınlarını üzmemek için bazı detayları da paylaşmıyoruz ama hastalığının nüksetme aşamasında olabileceğini söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı. Özel, "Adli Tıp Kurumu’ndan ricamız ellerini çabuk tutsunlar. Bu meselelerde an meselesidir tedaviye başlamak. Bu hastalıkların tekrar riskinin olduğunda geçirilen her gün altın kıymetindedir. Çok önemlidir. Günleri kaybettirmesinler. Adli Tıp’ın gerekli kararı hızla vermesini umut ediyoruz." demişti.