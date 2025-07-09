Ne Sapı, Ne Kokusu, Ne Rengi: Bal Gibi Tatlı İyi Kavun Meğer Böyle Ayırt Ediliyormuş

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Yaz aylarının en çok tercih edilen meyvelerinden kavun, ferahlatıcı aroması ve tatlı lezzetiyle hem serinletiyor hem de damakları şenlendiriyor. Ancak pazarda ya da markette doğru kavunu seçmek sanıldığı kadar kolay değil. Pek çok kişi olgun kavunu nasıl ayırt edeceğini merak ediyor. İşte iyi kavunu seçmenin tüyosu...

KAVUN SERT Mİ YUMUŞAK MI OLMALI?

Tatlı ve olgun bir kavun seçmek için dikkat edilmesi gereken ilk detay meyvenin sertlik derecesi. Kavun tamamen sert olmamalı, alt kısmına hafifçe bastırıldığında hafif esneklik hissedilmelidir. Bu, meyvenin yeterince olgunlaştığını gösterir. Fakat aşırı yumuşak kavunlar, genellikle içten çürümeye başlamış olabilir.

AĞIRLIĞINA DİKKAT

Olgun bir kavun, özellikle sap kısmına yakın yerden tatlı ve yoğun bir aroma yayar. Meyveyi kokladığınızda hoş bir koku alıyorsanız, bu iyi bir işarettir. Ayrıca kavunu elinize aldığınızda ağır hissediliyorsa, bu da meyvenin sulu ve dolgun olduğunu gösterir.

GÖRÜNÜŞÜ DE ÖNEMLİ

Tatlı kavun seçerken kabuk yapısı da önemli ipuçları verir. Kabuğu mat ve üzerindeki çizgiler belirgin olan kavunlar, genellikle daha lezzetlidir. Parlak ve kaygan yüzeyli kavunlar henüz tam olgunlaşmamış olabilir.

İYİ KAVUN SEÇMEK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN

Sap kısmı kurumuş ya da hafif çatlamışsa, meyve olgunlaşmış demektir.

Alt kısmı hafif yumuşak ve esnek olanlar ideal seviyededir.

Tatlı ve yoğun bir koku alıyorsanız, bu kavun büyük ihtimalle lezzetlidir.

Kabuğu mat ve çizgileri net kavunlar genellikle daha tatlıdır.

Kaynak: Haber Merkezi