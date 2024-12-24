Fenerbahçe'den Çok Sert Hakem Tepkisi: 'Hatalar Bir Takımın Lehine...'

Süper Lig’de Eyüpspor ile 1-1 berabere kalmasıyla lider Galatasaray’ın tam 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk yolunda ağır bir darbe daha aldı.

Sarı-lacivertli ekip sosyal medyadan yayımladığı açıklamada, hakem kararlarını yerden yere vurdu. "Adaletsizliğe yeter! Çözüm istiyoruz" başlıklı yazıda yabancı hakem talebi dikkat çekti.

‘Hakemlerin maç sonuçlarına müdahale ettiğinin inkar edilemeyecek seviyeye geldiğinin’ belirtildiği açıklamada, "Futbolda adalet" söylemiyle başlayan bu sezon, özellikle Takımımızın maçları olmak üzere yaşanan skandal hakem kararlarıyla rezil bir tiyatroya dönüşmüştür” denildi.

'BU REZALETİ KABUL ETMİYORUZ'

Açıklamanın devamında şu ifadeler kaydedildi:

“Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çabalarına, adaletsizlikten canı yanan takımların isyanına rağmen, özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir.

Öyle ki; yapılan hatalar istikrarlı şekilde bir takımın lehine gerçekleşmekte ve bu takıma şampiyonluk yolunda açık şekilde avantaj sağlanmaktadır.

Takımımızın İkas Eyüpspor maçında verilmeyen kartlarla rakibimizin maçı eksiksiz tamamlaması sağlanmış; Takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır.

Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Kaynak: Haber Merkezi