TFF'den Jose Mourinho Mesajı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho safra kesesi operasyonu geçirdi. Türkiye Futbol Federasyonu, Mourinho'ya geçmiş olsun mesajı paylaştı.

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TFF'den Jose Mourinho Mesajı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de safra kesesi operasyonu geçirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Portekizli teknik adam için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ülkesi Portekiz'de safra kesesi operasyonu geçiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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Kaynak: İHA

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