Arda Güler'den Tarihi Başarı: LaLiga'da Ayın U23 Oyuncusu Seçildi

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler sergilediği performansla tarihi bir başarıya imza attı. Güler, İspanya La Liga’da ayın U23 oyuncusu ödülünü kazandı.

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Arda Güler'den Tarihi Başarı: LaLiga'da Ayın U23 Oyuncusu Seçildi

İspanya LaLiga, Arda Güler'i ayın genç oyuncusu seçti. Milli futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon ligde 14 maça çıkarken, 6 kez de 11'de maça başladı. Arda, aralık ayında Girona'ya karşı 1 gol atarken, Rayo Vallecano maçında da 2 asiste imza attı. Bu performansla LaLiga'da ayın U23 oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.

Arda Güler'den Tarihi Başarı: LaLiga'da Ayın U23 Oyuncusu Seçildi - Resim : 1
19 yaşındaki futbolcu eflatun-beyazlılarda 4 gole doğrudan katkı sağladı.

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Kaynak: İHA

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