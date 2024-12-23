Jose Mourinho Ameliyat Oldu: Fenerbahçe'den Sağlık Durumu Hakkında Açıklama
Trendyol Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, safra kesesi ameliyatı olmak için memleketine gitti. Fenerbahçe Kulübü, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Portekiz'de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirdiğini duyurdu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, memleketi Portekiz'de safra kesesinden ameliyat oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz’de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: