Jose Mourinho Ameliyat Oldu: Fenerbahçe'den Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, memleketi Portekiz'de safra kesesinden ameliyat oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz’de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Kaynak: Haber Merkezi