FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in! Arda Güler'in Beşinci Kupası

FIFA Kıtalararası Kupası finalinde Real Madrid, Meksika ekibi Pachuca'yı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Böylece milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid ile 5'inci kupasını kazanmış oldu.

Son Güncelleme:
FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in! Arda Güler'in Beşinci Kupası

FIFA tarafından düzenlenen FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Real Madrid ile Pachuca, Katar'da Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Real Madrid'e kupayı getiren golleri 37'nci dakikada Kylian Mbappe, 53'üncü dakikada Rodrygo ve 84'üncü dakikada Vinicius Jr kaydetti. Milli futbolcu Arda Güler ise 88'inci dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. İspanyol ekibi, 6'ncı kez bu kupayı müzesine götürdü.

ARDA GÜLER'İN BEŞİNCİ KUPASI

Temmuz 2023'te Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservisle Real Madrid'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler, takımıyla 5. kez kupa sevinci yaşadı. 19 yaşındaki yıldız solak, dünya devinde LaLiga, İspanya Süper Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazandı.

FIFA Yılın En İyi Futbolcusunu SeçtiFIFA Yılın En İyi Futbolcusunu SeçtiSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Real Madrid FIFA
Son Güncelleme:
Çağatay Ulusoy'un Gizlediği Sevgilisi Ortaya Çıktı! Ciddilermiş... Çağatay Ulusoy'un Gizlediği Sevgilisi Ortaya Çıktı! Ciddilermiş...
Kulübün Anahtarını Belediyeye Teslim Ettiler! Köklü Kulüp Sandığa Gidiyor Köklü Kulüp Sandığa Gidiyor
Arabanızdaki Nemi Bir Anda Yok Ediyor! Sadece 1 Bardak Yetiyor Arabanızdaki Nemi Bir Anda Yok Ediyor! Sadece 1 Bardak Yetiyor
Osimhen Transferinde Büyük Yolsuzluk İddiası: Kulübün Ofisleri Basıldı Osimhen Transferinde Büyük Yolsuzluk İddiası