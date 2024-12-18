FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in! Arda Güler'in Beşinci Kupası

FIFA tarafından düzenlenen FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Real Madrid ile Pachuca, Katar'da Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Real Madrid'e kupayı getiren golleri 37'nci dakikada Kylian Mbappe, 53'üncü dakikada Rodrygo ve 84'üncü dakikada Vinicius Jr kaydetti. Milli futbolcu Arda Güler ise 88'inci dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. İspanyol ekibi, 6'ncı kez bu kupayı müzesine götürdü.

ARDA GÜLER'İN BEŞİNCİ KUPASI

Temmuz 2023'te Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservisle Real Madrid'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler, takımıyla 5. kez kupa sevinci yaşadı. 19 yaşındaki yıldız solak, dünya devinde LaLiga, İspanya Süper Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazandı.

Kaynak: DHA