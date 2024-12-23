Kocaelispor’da İsmet Taşdemir Dönemi

Trendyol 1. Lig'in lider takımı Kocaelispor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile 1.5 yıllık resmi imzalar atıldı. Taşdemir, hafta içi kulüple yolları ayrılan Ertuğrul Sağlam’ın koltuğuna oturmuş oldu.

Kocaelispor’da İsmet Taşdemir Dönemi

Trendyol 1.Lig'de Ertuğrul Sağlam ile hafta içinde yolları ayıran lider Kocaelispor'da yeni teknik direktör İsmet Taşdemir ile imzalar atıldı. Resmen yeşil-siyahlı renklere bağlanan Taşdemir ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kocaelispor’da İsmet Taşdemir Dönemi - Resim : 1

ŞAMPİYONLUK DEĞERLENDİRİLDİ

Körfez Brunga Tesisleri'nde kulüp başkanı Recep Durul ve teknik direktör İsmet Taşdemir arasında imzalanan sözleşme görüşmesinde şampiyonluk masaya yatırıldı.

Süper Lig'e çıkılması halinde ikinci yıl sözleşmede cezai şartlar devreye alınacak. İsmet Taşdemir'e önceki teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a sağlanan koşullar sunulacak.

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Kaynak: İHA

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