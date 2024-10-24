Kocaelispor Hodri Meydan'dan Beraberlik Mesajı

Trendyol 1. Ligde lider Kocaelispor'un taraftar grubu Hodri Meydan, mahalle temsilcileri ile buluştu.

Kocaelispor Hodri Meydan'dan Beraberlik Mesajı

Kocaelispor'un köklü taraftar gruplarından Hodri Meydan birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ligde lider konumda bulunan Kocaelispor, şehirde heyecan oluştururken, Hodri Meydan'ın mahalle temsilcileri yemekte buluştu. Hodri Meydan Tribün Lideri Miraç Çartay, mahalle temsilcilerine yönelik konuşmasında, "Takımımız lider ve heyecanlıyız. Birlik olalım, beraber olalım, abi-kardeş olalım. Bunlar olunca çok daha iyi tribün olacaktır. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takımımızı son dakikaya kadar destekleyelim" ifadelerini kullandı.

Yemekte mahalle temsilcileri de fikirlerini sunarak, istişarede bulundu.

Kaynak: İHA

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