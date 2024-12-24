Kayserispor-Galatasaray Maçındaki Tribün Olaylarına Tutuklama

Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sırasında sahada ve tribünde olay çıkmıştı. Çıkan olayların ardından gözaltına alınan 3 taraftardan 1'i tutuklandı.

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Kayserispor-Galatasaray Maçındaki Tribün Olaylarına Tutuklama

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında dün oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında O.K. isimli taraftar sahaya girerek Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile fotoğraf çektirdi. Bu duruma tepki gösterip sahaya giren Kayserispor taraftarı A.D. ile fotoğraf çektiren O.K. arasında arbede yaşandı.

Kayserispor-Galatasaray Maçındaki Tribün Olaylarına Tutuklama - Resim : 1

Daha sonra kuzey alt tribününde başlayan arbedeye ise polis müdahale etti. Olaya ilişkin O.K, sahaya giren A.D. ve kuzey alt tribünündeki olaylara karışan V.E. gözaltına alındı. O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.D. ile V.E. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.D. ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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