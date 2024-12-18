Fenerbahçe Talisca'yı Duyurmaya Çok Yakın

Fenerbahçe uzun zamandır taraftarların hayalini kurduğu Anderson Talisca transferinde sona yaklaşıyor. Brezilyalı yıldızın Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımından ayrılarak sarı-lacivertli formayı giymesi an meselesi.

Fenerbahçe yönetimi 13 Ocak’ta resmen başlayacak olan kış transfer dönemini beklerken, Talisca ile ilgili son detayları netleştirmek için pazartesi gününe kadar nihai görüşmeyi gerçekleştirecek. Transfer görüşmelerinin perde arkasında ise sürpriz bir isim dikkat çekiyor: Asbaşkan Acun Ilıcalı. Ilıcalı’nın bizzat yönettiği bu süreçte Al Nassr kulübüyle anlaşmaya varılmış durumda.

MAAŞ PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Al Nassr Brezilyalı yıldız için 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Fenerbahçe bu bedeli kabul ederek önemli bir adım atsa da, Talisca’nın maaşı transfer sürecindeki en büyük engellerden biri oldu. Yıldız oyuncunun yıllık kazancı tam 12 milyon euro. Bu yüksek maaş görüşmelerdeki en büyük pazarlık konusu haline geldi.

Ancak çözüm bulundu. Fenerbahçe, bu sezon için Talisca’ya 6 aylık maaş olarak 6 milyon euro ödeyecek. Geri kalan 6 milyon Euro ise Al Nassr tarafından karşılanacak. Böylece Talisca’nın bu sezonki kazancı iki kulüp arasında paylaşılacak. Fenerbahçe’nin kasasından toplamda 11 milyon euro çıkması bekleniyor.

UZUN VADELİ PLAN HAZIRLANDI

Talisca’nın transferi yalnızca bu sezonla sınırlı değil. Fenerbahçe, 30 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon ve sonraki yıllar için maaşını belirlemek üzere bir plan hazırladı. Kulüp, Brezilyalı yıldızı yıllık 7 milyon Euro maaşla ikna etmeyi hedefliyor. Bu rakam, hem Talisca’nın kariyerine uygun bir kazanç sağlarken hem de kulübün bütçesini zorlamayacak bir denge oluşturuyor.

Kaynak: Haber Merkezi