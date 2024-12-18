UEFA'dan Yeni Turnuva Geliyor: Hedef Kadın Futbolunda Gelir Artışı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yeni sezonda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişirken, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası başlayacak.

Yeni sistemle ilk etapta 37,7 milyon euro'luk gelir dağıtacak UEFA, sonraki etapta bu rakamın 46,7 milyon euro'ya çıkmasını öngörüyor. Tamamı kulüplere dağıtılacak olan bu para, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak eden kulüpler, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalan takımlar ve yeni başlayacak UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılan ekipler arasında paylaştırılacak.

2030'a KADAR 24,1 MİLYON EURO

2025'ten 2027'ye kadar lig aşamasından itibaren katılan kulüpler toplam 18,2 milyon euro'dan yararlanacak. Bu rakam 2027'den 2030'a kadar 24,1 milyon euro'ya yükselecek.

Hak edişlerin yüzde 50'si kulüplere katılım sağladıkları için ödenecek, geri kalan yüzde 50'si ise gösterilecek performansa bağlı bonus olarak dağıtılacak. Başlangıç ücretleri lig aşamasındaki 18 kulübün tamamı arasında eşit olarak paylaştırılacak ve her katılımcı 2025-2027 yılları arasında 505 bin euro ve 2027-2030 yılları arasında 670 bin euro kazanacak.

Şampiyon takımlar ilk iki sezonda 1 milyon 995 bin euro ve 2027-2028 sezonundan itibaren 2 milyon 800 bin avro net rakam kazanabilecek. Mevcut düzende şampiyon takımlar 1 milyon 410 bin euro kazanabiliyordu. Böylece rakamlarda iki sene sonunda yüzde 99'luk artış sağlandı.

Ayrıca UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme turlarında elenen takımlar, 2025-2027 yılları arası 7,7 milyon euro ve 2027-2030 yılları arası 9,1 milyon euro'ya çıkacak rakamdan yararlanacak. Takımlar ulaştıkları her tur için sabit bir miktar ve son pozisyonlarına göre bir performans bonusu alacak.

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'na ayrılan toplam rakam 2025-2027 yılları için 5,6 milyon euro'ya ulaşacak ve 2027-2030 yılları için de 6,2 milyon euro'ya yükselecek. Katılımcı kulüpler ulaşılan her tur için sabit bir miktar kazanacak.

Kaynak: AA