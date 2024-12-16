UEFA Süper Kupa Maçının Yeri ve Tarihi Belli Oldu

2025 UEFA Süper Kupa maçı 13 Ağustos'ta İtalya'nın Udine kentinde düzenlenecek. Dev maç Friuli Stadı'nda oynanacak.

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UEFA Süper Kupa Maçının Yeri ve Tarihi Belli Oldu

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu yılki Süper Kupa müsabakası UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile UEFA Avrupa Ligi kazananı ekiplerin kapışmasına sahne olacak.

Sedonik Friuli Stadı bu önemli karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

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