UEFA Süper Kupa Maçının Yeri ve Tarihi Belli Oldu
2025 UEFA Süper Kupa maçı 13 Ağustos'ta İtalya'nın Udine kentinde düzenlenecek. Dev maç Friuli Stadı'nda oynanacak.
UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu yılki Süper Kupa müsabakası UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile UEFA Avrupa Ligi kazananı ekiplerin kapışmasına sahne olacak.
Sedonik Friuli Stadı bu önemli karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.
🇮🇹 Udine has been selected to host the 2025 UEFA Super Cup!— UEFA (@UEFA) December 16, 2024
The Stadio Friuli, home to Italian club Udinese, also hosted the 2019 Under-21 EURO final. pic.twitter.com/SvW3P7gq1M
Kaynak: AA
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