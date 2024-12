UEFA Süper Kupa Maçının Yeri ve Tarihi Belli Oldu

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu yılki Süper Kupa müsabakası UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile UEFA Avrupa Ligi kazananı ekiplerin kapışmasına sahne olacak.

Sedonik Friuli Stadı bu önemli karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

🇮🇹 Udine has been selected to host the 2025 UEFA Super Cup!



The Stadio Friuli, home to Italian club Udinese, also hosted the 2019 Under-21 EURO final. pic.twitter.com/SvW3P7gq1M