Türk Futbolunun Köklü Kulübünde Peş Peşe İstifalar!

1. Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu üyeleri art arda istifa ettiklerini açıkladı. Şanal, basketbol takımında yer almaya devam edeceğini bildirdi.

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Türk Futbolunun Köklü Kulübünde Peş Peşe İstifalar!

Türk futbolunun köklü kulübü MKE Ankaragücü’nde Futbol Şube Sorumlusu, Basın Sözcüsü ve Altyapı Sorumlusu görevlerinde bulunan yönetim kurulu üyeleri peş peşe istifalarını sundu.

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyelerinden art arda istifa kararları geldi. MKE Ankaragücü’nde Futbol Şube Sorumlusu Feridun Geçgel, Altyapı Sorumlusu Soner Kurt ve Basın Sözcüsü Mehmet Hakkı Şanal kulüpteki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Geçgel ve Kurt MKE Ankaragücü başkanı İsmail Mert Fırat’a ve yönetim kuruluna teşekkür ederken Şanal, kulübün basketbol takımında yer aldığı göreve devam edeceğini kaydetti.

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Kaynak: İHA

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