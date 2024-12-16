Fenerbahçe Revire Döndü! 3 Oyuncu İçin Açıklama

Fenerbahçe, dün Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan 3 oyuncusu hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada, oyuncuların tedavisine başlandığı bildirildi.

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Fenerbahçe Revire Döndü! 3 Oyuncu İçin Açıklama

Fenerbahçe dün akşamki 3-1’lik Başakşehir galibiyetinin ardından 3 oyuncusundan gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın’ın sağlık durumlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Fenerbahçe Revire Döndü! 3 Oyuncu İçin Açıklama - Resim : 1

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Rodrigo Becao’ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık, Dominik Livakovic’e sağ arka adalede yırtık ve kanama, Oğuz Aydın’a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada söz konusu oyuncuların tedavisine başlandığı bildirildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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