Fenerbahçe Revire Döndü! 3 Oyuncu İçin Açıklama

Fenerbahçe dün akşamki 3-1’lik Başakşehir galibiyetinin ardından 3 oyuncusundan gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın’ın sağlık durumlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Rodrigo Becao’ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık, Dominik Livakovic’e sağ arka adalede yırtık ve kanama, Oğuz Aydın’a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada söz konusu oyuncuların tedavisine başlandığı bildirildi.

Sağlık Durumu Bilgilendirme



Dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri @AcibademSaglik Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilmiştir.



Elde edilen sonuçlara göre;



Rodrigo Becao’ya sağ diz ön… pic.twitter.com/GZi1g9N3wk — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 16, 2024

Kaynak: Haber Merkezi