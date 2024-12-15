Fenerbahçe Evinde Hata Yapmadı: Sarı Lacivertliler 3 Puanı 3 Golle Aldı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i konuk etti. Sarı Lacivertliler, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin kaydettiği gollerle Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe böylece 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Fenerbahçe Evinde Hata Yapmadı: Sarı Lacivertliler 3 Puanı 3 Golle Aldı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 41. dakikada Edin Dzeko, 74 ve 90. dakikalarda da Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinde yenilgi yaşayarak 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, 1 haftalık aranın ardından aldığı galibiyetle ligde 11. galibiyetini elde etti.

3 FUTBOLCU SAKATLANDI

Fenerbahçe'de, Başakşehir müsabakasında sakatlıklar damga vurdu. Kaleci Dominik Livakovic, ilk yarıda sakatlanırken, 32. dakikada yerini Ertuğrul Çetin'e bıraktı. Mücadeleye 11'de başlayan Oğuz Aydın ise, 55. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Rodrigo Becao ise 76. dakikada Krzysztof Piatek ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Brezilyalı futbolcu, sahayı sedyeyle terk etti.

Fenerbahçe'nin 5 oyuncu değiştirme hakkı 63. dakikada dolması nedeniyle maçın geri kalanını 10 kişi oynadı.

Kaynak: İHA

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