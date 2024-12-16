TFF Başkanı Açıkladı: Kasımpaşa ve Fenerbahçe Türkiye Kupası'na Katılacak mı? İşte Son Durum

Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmama kararları gündeme bomba gibi düşmüştü. İki kulüp de bu yöndeki taleplerini federasyona bildirmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını açıklayan iki kulüpten Kasımpaşa'nın karar değiştirdiğini ve kupaya dahil olacağını söylerken, Fenerbahçe'nin düşünmek için süre istediğini söyledi.

'KASIMPAŞA KATILACAK, FENERBAHÇE DÜŞÜNECEK

Hacıosmanoğlu, konuya ilişkin açıklamasında, "Kasımpaşa, mağduriyetlerinin olduğunu ve giderlerin çok olduğunu, Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamak için federasyonun bu girişimine olumlu cevap verdi. Türkiye Kupası'na katılacaklar" ifadelerini kullanırken, Fenerbahçe'nin son durumu için şunları söyledi:

"Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını, kurumsal aldıkları karar nedeniyle yönetim kurulu ve genel kurul ile görüşeceklerini söyledi ve süre istediler. İnanıyorum ki o gelişmeden sonra olumlu bir karar verecekler."

KUPAYA KATILMAYAN KULÜPLER KÜME DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

Türkiye Kupası’nda mücadele eden kulüplerin gelirlerden rahatsız olduğunu bunu çözmek için hem yayıncı kuruluş hem de kulüplerle bir araya geleceklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, “Türk futbolunun sorunlarını ancak kulüplerle istişare ederek, ortak noktayı bularak çözmemiz gerekiyor. Kulüpler, Türkiye Kupası’ndaki gelirlerden rahatsız. Onları da yayıncı kuruluşla görüşüp, çözüm üretmek için bir araya gelmek gerekiyorsa yine kulüplerimizle, yayıncı kuruluşla bir araya gelip, sorunu temelden çözmenin çalışmalarını yapacağız. Şu anki durum bu” diye konuştu.

Genç hakemlerin Süper Lig’de görev almasıyla ilgili gelen bir soru üzerine Başkan Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:

“Bugünün konusu Türkiye Kupası’ydı. Orada planlamalar yapılıyor. İlerleyen günlerde yetkili arkadaşlar, kamuoyunu daha iyi aydınlatıcı bilgiler verecek. Zaten Kulüpler Birliği ile görüşülüyor. Bu hafta da 1’inci Lig kulüplerine aynı sunum yapılacak. Herhalde perşembe günü de hem Süper Lig hem 1’inci Lig kulüpleriyle beraber federasyonda toplantı yapıp, bunların detaylarını kulüplerle paylaşıp, sonrada plan ve programı yetkili arkadaşlar kamuoyuyla paylaşacak.”

‘ÖYLE BİR YAPTIRIM SÖZ KONUSU DEĞİL’

Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası’na katılmayan kulüplerin küme düşürüleceğiyle ilgili çıkan haberler için ise “Öyle bir yaptırım söz konusu değil” dedi.

Kaynak: DHA